Es un simple gesto que puede pasar desapercibido, pero que también tiene un gran impacto. De seguro te ha pasado que estás comprando en una tienda y ves que varios individuos ingresan y se van directamente a lo que quieren tomar sin pronunciar una sola palabra o que ingresa una familia con niños pequeños y ninguno de los adultos se anima a decir un “buenos días” u “hola” a quienes están atendiendo y tú solo piensas que se trata de un acto de mala educación ya que estás acostumbrado a siempre saludar o, talvez, seas a quien le cuesta pronunciar una frase que demuestre cortesía frente a desconocidos. La psicología ha estudiado en diversas ocasiones qué hay detrás de las personas que saludan al entrar a una tienda o comercio. ¿Educación?, ¿Costumbre?, ¿Cortesía?, aquí te explico de qué se trata y cómo influye en la percepción que tienen los que están alrededor de nosotros, ya que se trata de una señal clara de habilidades sociales, empatía y autoconfianza.

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¿Qué significa que una persona salude al entrar a una tienda?

Se trata de un hábito totalmente normal y que solemos hacer de forma regular la mayoría de personas; sin embargo, hay quienes prefieren no pronunciar palabras. Si bien muchos lo tomamos como una muestra de educación, la psicología ha realizado diversas investigaciones para tener una respuesta 100% clara. Para los expertos, saludar demuestra que conocemos la presencia de otros cerca, que aceptamos las reglas no escritas de convivencia social y que estamos atentos al contexto de lo que ocurre.

La Dra. Vanessa LoBue, profesora de psicología en la Universidad Rutgers en Newark, explicó en ‘Pshychology Today’ que la interacción breve con extraños expone la facilidad de interacción con desconocidos y genera un bienestar o una sensación agradable en el cerebro.

Las investigaciones recalcan que saludar al ingresar es más probable que resulte agradable que incómodo. Además, suele ser bien recibido, y nos ayuda a sentirnos conectados.

“Aunque para algunos pueda parecer incómodo entablar conversación con desconocidos durante nuestro paseo matutino o el trayecto al trabajo, las investigaciones sugieren que quizás deberíamos intentarlo. En un estudio ya clásico, el investigador Nicholas Epley y sus colegas pidieron a un grupo de londinenses que viajaran en tren que entablaran conversación con un desconocido. Los viajeros predijeron, en general, que sería incómodo y desagradable, y que la mayoría de los desconocidos no tendrían ningún interés en charlar. Por el contrario, la realidad fue que los participantes asignados a hablar con un desconocido tuvieron una experiencia mucho más positiva que aquellos del grupo de control que no entablaron conversación con nadie durante su paseo matutino (…) esta investigación sugiere que subestimamos constantemente el valor de los pequeños gestos de amabilidad, tanto hacia desconocidos como hacia personas conocidas, y que el simple hecho de saludar a un desconocido o elogiar el cabello o los zapatos de alguien sin duda mejorará el día de ambas personas”, detalló la especialista.

Entonces, entrar en una tienda o en cualquier lugar y saludar significa una herramienta de cortesía, reciprocidad y conexión entre desconocidos. Además, es una señal clara de habilidades sociales, empatía y autoconfianza.

Más allá de la educación o las normas sociales, saludar tiene también un impacto emocional. (Foto: Zen Chung / Pexels)

La importancia de los pequeños gestos hacia otros

Un simple “hola”, “buenos días” o “qué bien luces hoy” comunican respeto y consideración por las otras personas y se trata de una forma de reconocimiento y de entender que los demás son iguales a nosotros.

Cuando una persona entra en una tienda y saluda, está iniciando una interacción de manera amable, mostrando que reconoce la presencia del otro y que está dispuesta a mantener un vínculo respetuoso, aunque sea breve. Esta actitud, según estudios en psicología social, está estrechamente vinculada a niveles más altos de empatía, civismo y autoestima. Quienes saludan también son percibidos por los demás como personas más seguras, educadas y accesibles.

Que una persona no salude al entrar en una tienda no siempre es señal de mala educación. (Foto: Monstera Production / Pexels)

Qué significa no saludar a nadie al ingresar a un lugar

No saludar también puede tener significados diversos. No siempre es por un fallo de inteligencia, sino que alguien está muy centrada en su objetivo o no lo consideran necesario. Al estar muy focalizadas, puede ser que pasen por alto señales sociales porque están prestando atención solo a sus pensamientos.

Ser personas reservadas o introvertidas también puede ser alguna de las causas, pero en algunos casos esta falta de saludo puede estar relacionada con algún trastorno de salud mental, como depresión, estrés o ansiedad social, pues un simple saludo puede llegar a generar mucha incomodidad en estas personas.

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