Decir “buenos días” al iniciar la jornada va mucho más allá de las normas básicas de educación que nos enseñaron desde que éramos unos niños. De acuerdo con los profesionales de la psicología , este simple hábito suele ser una herramienta social capaz de transformar nuestro entorno en un ambiente positivo; sin embargo, hay otros detalles que te interesarán conocer. Para ello, te invito a que sigas leyendo este artículo informativo.

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Una gran parte de las personas saludan diciendo un “hola”, pero son contados que tienen la disposición de expresar un “buenos días” en horas de la mañana; en un primer momento, se relaciona con una buena educación, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano tiene otra perspectiva al respecto.

Qué dice la psicología sobre las personas que saludan con un “buenos días”

De acuerdo al portal Émora Psicólogos , cuando se emplea estas palabras para saludar actúa como un refuerzo positivo al momento de la interacción, ya que tienes efectos llamativos en ambas partes que lo ponen en práctica.

Los expertos enfatizan que este gesto es considerado como una muestra de validación social, de modo que al no aplicarlo puede ser interpretada por la otra parte como acto de frialdad, exclusión o falta de respeto. Por lo tanto, se pretende reducir tensiones.

Un "buenos días" es considerado como una muestra de validación social. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En ese sentido, la doctora Vanessa Blue, profesora de Psicología en la Universidad Rutgers, precisa que brindar este tipo de saludo —especialmente con desconocidos— crea un ambiente de bienestar y otorga una sensación agradable al cerebro.

Cuando se expresa un “buenos días”, el cuerpo genera una respuesta química de manera inmediata, logrando la producción de oxitocina, una hormona que fortalece la confianza en los vínculos humanos y capaz de reducir los niveles de cortisol.

Otros estudios destacan que las personas que mantienen esta costumbre demuestran una seguridad al momento de formar lazos sociales y mejor desenvolvimiento al interactuar con los demás, pero no sería lo único; mantienen una notable destreza para reaccionar de manera más empática.

La persona que aplica constantemente el "buenos días" es capaz de genera nuevos vínculos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Con lo señalado, sería recomendable que inicies las conversaciones matutinas con un “buenos días”, ya que de esa manera estás permitiendo que quien lo reciba tenga una mayor confianza hacia ti e inicie con una mejor actitud durante su jornada.

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