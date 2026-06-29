Un gesto tan cotidiano como decir “buenos días” esconde un significado que va mucho más allá de demostrar una buena educación. Los expertos en psicología precisan que quienes adoptan este comportamiento revelan rasgos interesantes de su personalidad y su forma de interactuar con su entorno. ¿Qué dice realmente esta ciencia? Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer esta nota.

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Una gran parte de las personas saludan diciendo un “hola”, pero son contados que tienen la disposición de expresar un “buenos días” en horas de la mañana; en un primer momento, se relaciona con una buena educación, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano tiene otra perspectiva al respecto.

Qué dice la psicología sobre las personas que saludan con un “buenos días”

De acuerdo al portal Émora Psicólogos , cuando se emplea estas palabras para saludar actúa como un refuerzo positivo al momento de la interacción, ya que tienes efectos llamativos en ambas partes que lo ponen en práctica.

Los expertos enfatizan que este gesto es considerado como una muestra de validación social, de modo que al no aplicarlo puede ser interpretada por la otra parte como acto de frialdad, exclusión o falta de respeto. Por lo tanto, se pretende reducir tensiones.

Un "buenos días" es considerado como una muestra de validación social. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En ese sentido, la doctora Vanessa Blue, profesora de Psicología en la Universidad Rutgers, precisa que brindar este tipo de saludo —especialmente con desconocidos— crea un ambiente de bienestar y otorga una sensación agradable al cerebro.

Cuando se expresa un “buenos días”, el cuerpo genera una respuesta química de manera inmediata, logrando la producción de oxitocina, una hormona que fortalece la confianza en los vínculos humanos y capaz de reducir los niveles de cortisol.

Otros estudios destacan que las personas que mantienen esta costumbre demuestran una seguridad al momento de formar lazos sociales y mejor desenvolvimiento al interactuar con los demás, pero no sería lo único; mantienen una notable destreza para reaccionar de manera más empática.

La persona que aplica constantemente el "buenos días" es capaz de genera nuevos vínculos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Con lo señalado, sería recomendable que inicies las conversaciones matutinas con un “buenos días”, ya que de esa manera estás permitiendo que quien lo reciba tenga una mayor confianza hacia ti e inicie con una mejor actitud durante su jornada.

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