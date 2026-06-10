Es un pequeño gesto que puede hacer sentir mejor a los de tu entorno y demostrar tu educación, pero no es lo único. De seguro te ha pasado que el elevador se detuvo en tu piso, es tu turno de ingresar y hay otras personas ahí por lo que pronuncias un “buenos días” y nadie te responde o conoces a alguien en el trabajo que no se siente bien si es que por distracción no respondió el saludo u olvidó desearle una buena tarde a alguien. Este detalle que puede parecer insignificante revela mucho y la psicología analizó qué significa que las personas saluden siempre en el ascensor. Aquí te explico por qué algunos prefieren sonreír ligeramente y decir un “hola” antes de esperar en silencio hasta llegar a su destino.

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¿Qué significa para la psicología que alguien salude siempre en el ascensor?

Detrás de ese saludo hay características marcadas de la personalidad de quien lo pronuncia y de la forma en la que se relaciona con el mundo. El psicólogo Miguel Ángel Rizaldos explicó en la revista ‘Hola!’ que las personas que saludan suelen mostrar una mayor apertura social y una menor percepción de amenaza en los entornos cotidianos.

“Saludar es un acto mínimo que dice: ‘existes, te reconozco, no hay peligro’. Habla de alguien que no va a la defensiva”, es decir, no sienten la necesidad de levantar barreras constantemente ni de protegerse de cada interacción con desconocidos.

Y es que una sonrisa o un simple “buenos días” al cruzarnos con un vecino o trabajador de otro piso pueden cambiar completamente el tono emocional de una jornada y “esos microsegundos de conexión reducen la sensación de aislamiento. Saludar no es solo educación, también nos recuerda que no estamos solos”.

Además, las interacciones breves y positivas ayudan a reducir el estrés social, aumentan la sensación de seguridad en los espacios compartidos y mejoran el estado de ánimo tanto de quien saluda como de quien recibe el saludo.

Este pequeño gesto cotidano puede hacer que las personas se sientan mejor. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las personas que saludan en el ascensor no son solo extrovertidas: qué las define

Muchos pueden pensar que solo quienes se sienten estimulados al estar rodeadas de gente y expresan abiertamente sus pensamientos son los únicos que saludan y no es así, ya que los expertos recalcan que muchas personas reservadas también lo hacen demostrando que existe una disposición más relajada hacia el contacto humano cotidiano.

Entre las características más resaltantes están:

Amabilidad: saludar, aunque solo tome un segundo, es una forma de reconocer al otro y hacer que la interacción resulte más agradable.

saludar, aunque solo tome un segundo, es una forma de reconocer al otro y hacer que la interacción resulte más agradable. Sensación de seguridad: no perciben el contacto con desconocidos como algo incómodo o amenazante.

no perciben el contacto con desconocidos como algo incómodo o amenazante. Prosocialidad: realizan pequeños gestos que favorecen la conexión y el bienestar de los demás.

El saludo en el ascensor puede interpretarse como el reflejo de la necesidad de gestionar la ansiedad y regular la distancia social. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué algunas personas no saludan en el ascensor?

Aunque toma un segundo pronunciar un “hola”, no todos se atreven a hacerlo o sienten que es necesario. No saludar tampoco significa que la persona es antipática o poco sociable, sino que existen otras razones que explica Miguel Ángel Rizaldos. Por ejemplo la timidez ya que algunos sienten inseguridad ante las interacciones sociales espontáneas, también puede ser por introversión y costumbre, ya que este tipo de comportamiento se aprende observando el entorno y si no es habitual, entonces no se replica.

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