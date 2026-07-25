No se trata solo de almorzar en otra mesa y no querer conversar durante el refrigerio, sino que en muchos lugares de trabajo es común encontrar individuos que prefieren solo cumplir con sus labores y no entablar amistad con nadie, solo ser cordial. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de las personas que se aíslan de sus compañeros en la oficina y las razones son diversas. Los expertos son enfáticos en afirmar que lo hacen por autocuidado y protección emocional y hay especialistas que van más allá y afirman que esto es una señal de que no se es feliz en ese espacio y sería mejor renunciar porque hay una clara desmotivación.

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¿Qué dice la psicología de las personas que se aíslan de sus compañeros en la oficina?

La psicología explica que el aislamiento en la oficina no siempre es un problema personal; a menudo responde a autocuidado, introversión o protección emocional frente a un entorno difícil.

Es así que los psicólogos definen esta acción como un verdadero acto de autocuidado donde no rechazan al resto, sino que reservan un tiempo para ellos mismos.

Algunos expertos, como la psicóloga Alejandra Ortigoza, señalan que aislarte de tus compañeros es la primera señal de alarma que indica que deberías renunciar ya que hay una desconexión emocional y solo vas para cumplir con tus labores, pero “ya no hay algo que realmente te motive para seguir trabajando”

No todos logran crear vínculos en el trabajo y prefieren permanecer lejos. (Foto: Yan Krukau / Pexels) / krukphoto.com

¿Por qué algunas personas se aíslan de sus compañeros en la oficina?

Autocuidado y recarga: muchos empleados usan los momentos de descanso o almuerzo lejos del grupo para recuperar energía mental, especialmente si su trabajo exige alta concentración o trato constante con el público.

muchos empleados usan los momentos de descanso o almuerzo lejos del grupo para recuperar energía mental, especialmente si su trabajo exige alta concentración o trato constante con el público. Introversión: las personas introvertidas administran mejor su energía y prefieren procesar la información en silencio antes de hablar, lo que no significa que estén desmotivadas o frías.

las personas introvertidas administran mejor su energía y prefieren procesar la información en silencio antes de hablar, lo que no significa que estén desmotivadas o frías. Protección y desconfianza: el miedo a ser juzgado, a mostrarse vulnerable o a sufrir filtraciones de información personal lleva a algunos a mantener una distancia prudente.

el miedo a ser juzgado, a mostrarse vulnerable o a sufrir filtraciones de información personal lleva a algunos a mantener una distancia prudente. Clima laboral adverso: en ocasiones, el distanciamiento es una reacción defensiva ante ambientes tóxicos, microviolencias o exclusión previa por parte de los compañeros.

La desconexión prolongada puede incrementar el estrés crónico y la sensación de no pertenecer a la empresa. (Foto: Felicity Tai / Pexels)

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