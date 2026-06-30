De pronto estás teniendo el mejor sueño de tu vida y te levantas de golpe. Primero te enfadas porque no tuviste el final esperado y luego caes en cuenta que talvez te quedaste profundamente dormido y llegarás tarde al trabajo; sin embargo, aún faltan 20 minutos para tu hora habitual de levantarte. Sí, esta escena es cotidiana para muchos y tiene una explicación. Y es que la psicología se encargó de analizar qué significa que algunas personas se despierten antes que suene la alarma y los expertos coinciden en que tiene que ver con el reloj interno, pero también puede reflejar estrés o anticipación por el día. Aquí más detalles para comprender por qué pasa y cómo asegurar un descanso reparador.

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¿Qué significa para la psicología despertarse antes del despertador?

Despertarse minutos antes de la alarma es un fenómeno conocido como despertar anticipatorio. Ocurre cuando tu reloj interno (ritmo circadiano) sincroniza tu cuerpo con tu rutina, liberando hormonas como el cortisol para elevar tu estado de alerta. Esto demuestra una excelente sincronización biológica, aunque también puede reflejar estrés o anticipación por el día sumado a una personalidad acostumbrada a planificar, anticiparse y mantener rutinas relativamente estables.

Los expertos tienen claro que esto se debe a que tienes un reloj biológico preciso, es decir, cuando mantienes horarios de sueño regulares, tu cerebro “aprende” cuándo debe levantarse. Aproximadamente una hora antes, tu cuerpo comienza a liberar hormonas que elevan la temperatura corporal y preparan al organismo para la vigilia, facilitando la apertura de los ojos justo antes de que suene la alarma.

Además, también puede deberse al “efecto estrés” o ansiedad. Si estás pasando por un momento de mucha preocupación, tu cerebro puede mantener un estado de hiperalerta durante toda la noche. Esto hace que el sueño sea más ligero y fragmentado, provocando que te despiertes antes de tiempo con un nivel alto de activación nerviosa.

El cuerpo humano opera a través de un sistema biológico conocido como el ciclo circadiano que regula momentos de vigilia y sueño. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué características comparten las personas que se levantan antes que suene el despertador?

Desde la psicología, esto suele ser más común en personas organizadas, responsables y con una fuerte tendencia a anticipar situaciones. También en quienes tienen una marcada conciencia del tiempo y prefieren evitar llegar tarde o depender completamente del despertador.

Otra característica es que poseen niveles elevados de preocupación o responsabilidad, lo que hace que el cerebro permanezca en un estado de alerta incluso mientras duerme, favoreciendo despertares anticipados.

El estrés puede devastar la calidad del descanso nocturno. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuál es el papel del cerebro antes de despertarte

Los especialistas explican que el causante de que te levantes antes que suene la alarma es el ritmo circadiano, el reloj interno que regula los ciclos de sueño y vigilia. En las horas previas al despertar aumenta progresivamente la liberación de hormonas como la adrenocorticotropina (ACTH) y el cortisol, preparando al organismo para abandonar el estado de descanso.

Es decir, el organismo aprende cuándo debe despertarse y comienza a prepararse antes de que intervenga la alarma, así se adelanta al sonido y completa el amanecer de forma natural, reduciendo la sensación de sobresalto por el sonido de tu reloj.

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