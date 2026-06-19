¿Acostumbras a despertarte exactamente a la misma hora cada noche? Entonces, tu cuerpo puede estar enviándote una señal de alerta silenciosa. La psicología revela que estos despertares recurrentes no son una simple coincidencia, sino un reflejo de tensión mental y emocional que estamos cargando. Esta nota te revelará más detalles al respecto sobre este hábito que afecta considerablemente tu bienestar.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: las personas que agradecen por dejarlas cruzar la pista tienen empatía y buscan reducir la tensión

Si estás leyendo esta nota, entonces estás identificado con este hábito. Estás acostumbrado de interrumpir tu sueño abruptamente casi todas las noches para descubrir, al mirar el reloj, que despiertas siempre en la misma hora.

Seguramente has sentido preocupación, ya que no se trata de una costumbre beneficiosa. Según expertos en salud, despertarse a una misma hora durante la madrugada tiene efectos negativos a corto, mediano y largo plazo, el cual puede empezar como agotamiento físico hasta el aumento de enfermedades cardiometabólicas , así lo detalla el portal Men’s Health .

Los especialistas recomiendan a las personas que presentan este mal hábito a acudir un profesional de salud para descubrir la causa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre la persona que despierta a la misma hora durante las madrugadas

Los especialistas en salud mental puntualizan que despertarse por las noches de manera frecuente es un signo de alarma que debe prestarse total atención. Por ejemplo, Bellvitge Hospital explica que este hábito se vincula directamente con el estrés.

La persona que padece de microdespertares durante la madrugada está pasando por momentos sumamente complicados o tiene muchas responsabilidades que le cuesta manejar con tranquilidad diariamente; entonces, la fuerte tensión puede causar interrupción en el sueño.

Desde la perspectiva de la medicina china , cuando una persona se despierta frecuentemente entre las 11 p.m. y la 1 a.m. es un indicador de conflictos emocionales internos, ya sea por una decepción o una profunda incomodidad con los acontecimientos que está afrontando.

También se relaciona con la acumulación de ira o frustración que surgen de situaciones cotidianas que no se canalizaron correctamente. Este malestar emocional se termina de manifestar durante las horas de sueño, el cual afecta progresivamente.

Según la psicología, la persona que acostumbra a levantarse en horas de la madrugada está estresada, acumula ira o está pasando por una situación preocupante. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué hacer para evitar despertar a la misma hora durante las madrugadas

Si presentas este problema, afortunadamente existen estrategias que pueden hacerte recuperar un hábito de sueño saludable. A continuación, te revelaré una serie de 5 acciones recomendados por Bellvitge Hospital que te ayudarán considerablemente:

Mantén un horario específico de sueño que deberás respetarlo diariamente.

Aplica una rutina relajante antes de dormir; puedes ducharte con agua templada, leer un libro o respirar lentamente.

Evita las pantallas una hora antes de acostarte.

Realiza actividad física moderada de manera regular.

No realices ejercicio intenso durante las últimas horas de la tarde.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí