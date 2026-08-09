Los expertos en psicología han revelado una verdad sobre aquellas personas que se encargan de sacar una sonrisa en los rostros ajenos. Puede parecer un acto de buena fe; sin embargo, el constante esfuerzo por mantener un ambiente alegre suele esconder rasgos profundos de una personalidad. ¿Te interesará saber qué dice la ciencia al respecto? Los detalles completos puedes conocerlos en los siguientes párrafos de este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: quienes interrumpen al hablar no son mal educadas, sino que tienen una mente acelerada

Es posible que te sientas identificado con esta situación. Eres muy querido por tu círculo cercano debido a que tienes una facilidad increíble para hacer pasar un buen rato a los demás; tienes una buena improvisación para sacar risas y lograr que los demás olviden sus preocupaciones.

Quizás consideres que se trata de un buen don que has ido perfeccionando con el tiempo, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano mantiene una postura al respecto. Tras realizar distintos estudios, han decidido revelar los resultados obtenidos.

Los expertos en psicología precisan que el humor de una persona puede revelar que está ocultando situaciones de tristeza. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que hacen reír a los demás

En primer lugar, la risa no solo se vincula netamente con la diversión; se trata de una manera para protegerse emocionalmente. Los especialistas en psicoanálisis y salud mental precisa que el humor se trata de una herramienta psicológica para controlar síntomas de ansiedad, estrés o experiencias difíciles.

Es decir, la persona que está afrontando una mala experiencia rara vez se deja agobiar por la tristeza; a contrario, tiene la facilidad de disminuir el impacto emocional mediante estrategias efectivas, tal como hacer reír a los demás.

Entonces, no solo mejora el estado de ánimo de su círculo cercano; también permite que se olvide de sus problemas por un buen tiempo, logrando que su estado de ánimo nuevamente se regularice.

El humor es capaz de mejorar el estado de ánimo de aquellos que están presentes en un círculo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Desde una perspectiva del psicoanalista Sigmund Freud, quienes aprenden desde temprana edad a tomar el papel de ser “el divertido del grupo” pretenden no mostrar vulnerabilidad y conectar emocionalmente con otros.

Los psicólogos también advierte que el recurso constante del humor, el sarcasmo o los comentarios ingeniosos puede ser utilizado frecuentemente por ciertos individuos como un mecanismo de defensa para evadir los diálogos que presentan una mayor carga afectiva.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .