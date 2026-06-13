Una escena cotidiana es sentarse en pareja a ver una película y que uno de los dos entre en un profundo sueño unos minutos después, pero también hay casos de quienes prefieren echarse en el sillón antes de ir a buscar su cama y despiertan recién a la mañana siguiente. Si bien puede ser señal de cansancio extremo por la ardua jornada laboral, el cuidado de los hijos u otras responsabilidades, la psicología también ha estudiado qué hay detrás de las personas que se quedan dormidas en el sillón. Aquí te explico lo que significa y lo que dicen los expertos sobre usar el mueble casi a diario para pasar la noche.

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¿Qué significa para la psicología que alguien se quede dormido en el sofá?

No se trata solo de un hábito o de que el cansancio te ganó y no llegaste a tu cama, sino que habla de la dificultad que tienes para relajarte, desconectar y formas de gestionar el estrés, la soledad o las tareas pendientes ya que tienen mucha exigencia personal, ¿qué dicen los expertos?.

Si bien es una situación común para muchos, se relaciona directamente a la forma en la que se vive la rutina diaria y cómo se vincula con el entorno. Según la Sociedad Española de Sueño, muchos adultos duermen mal por causas fisiológicas, por hábitos inadecuados y una mala higiene del sueño, entre los que figura dormir en espacios poco preparados para el descanso.

Uno de los rasgos más frecuentes entre quienes se duermen en el sofá mientras miran televisión o el smartphone es que son personas multitarea y que tienen numerosas responsabilidades o actividades simultáneas, por lo que al llegar la noche se sienten mentalmente agotados, pero no logran desconectar.

Uno de los rasgos más frecuentes entre quienes se duermen en el sofá es el de ser personas multitarea. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Eso no es todo, desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge explican que quienes se duermen en el sofá de forma habitual lo usan para compensar una falta de conexión emocional y se caracterizan por la tendencia a la soledad y por experimentar sentimientos de aislamiento emocional. Así se elige una forma inconsciente de evitar irse hacia un dormitorio vacío y tener un momento solitario o cargado de pensamientos.

Además, esta conducta también puede estar asociada a síntomas de ansiedad o de insatisfacción personal, y en algunos casos puede evolucionar hacia trastornos del sueño más severos.

En resumen, los expertos destacan que comparten tres rasgos principales: les cuesta relajarse, buscan refugio emocional y tienden a procrastinar.

Es frecuente que esta personalidad se asocie a individuos con altos niveles de autoexigencia. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Dormir en el sofá puede alterar el sueño?

Si te pasa un día o dos a la semana, no tiene que volverse algo preocupante, pero si prefieres todas las noches dormir en el sillón en lugar de tu cama, pues la cosa cambia y se altera la rutina de sueño. Y es que cuando te levantas de madrugada para cambiar de ambiente, puede que se más difícil volver a descansar profundamente; además, lo estrecho del mueble puede promover la aparición de molestias físicas por la mala postura, en especial en la espalda.

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