Elegir siempre el mismo rincón del sofá para descansar al final del día parece una simple costumbre de comodidad; sin embargo, la psicología indica que este comportamiento repetitivo puede revelarte aspectos más interesantes de tu personalidad que no imaginaste. Puede parecer un hábito inofensivo, pero sería un reflejo de mecanismo de defensa interno. Para más detalles al respecto, te invito a leer la siguiente nota.

Qué revela la psicología sobre sentarse en el mismo lado en un sofá

En algún momento del día tienes la intención de encender el televisor para mirar su contenido o visualizar alguna serie. Es en ese momento que te acomodas en tu sillón favorito, pues consideras que es un espacio adecuado para descansar.

A primera impresión, imaginas que se trata de una costumbre formada desde hace buen tiempo, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano explica que dicho patrón puede vincularse a un estado de ansiedad o miedo al cambio.

Existen personas que les resulta complicado afrontar nuevos vivencias en su vida; entonces, prefieren mantenerse en aquello que les hace sentir seguro y eso se puede evidenciar en pequeños hábitos, tal como escoger el mismo lado para sentarse en el sofá o en la silla de la mesa.

Una persona acostumbrada a un mismo lugar del sofá presenta miedo al cambio, según la psicología. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Los profesionales de la psicología ambiental explican que elegir un lugar determinado en el sofá se convierte en una fuente de equilibrio emocional; es decir, recibes asociaciones positivas que permiten mejorar el estado de ánimo y una sensación de estabilidad, así lo explica Rincón de la Psicología .

Otros expertos en la rama consideran que elegir un lugar en específico en el sofá también refleja rasgos de la personalidad. Por ejemplo, aquellos que se sientan en la cabecera transmiten liderazgo y dominio; por su parte, las personas que prefieren sentirse en los extremos de cualquier sillón se caracterizan por ser más observadores

Los expertos consideran que este hábito puede ser alarmante si la persona muestra actitudes extrañas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuándo puede volverse un indicador preocupante

Sentarse en el mismo lugar en un sillón no tiene por qué ser preocupante, pero el panorama cambia cuando existen ciertas actitudes alarmantes, tales como:

Irritación al visualizar que otra persona ocupa su lugar.

No tolera pequeños cambios en la casa, tales como mover muebles, reorganizar espacios, etc.

No se siente feliz cuando está sentado en otro sitio diferente al habitual.

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