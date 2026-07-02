¿Acostumbras a elegir la misma silla en tu centro de trabajo o en el transporte? Creerías que se trata de una simple costumbre, pero los expertos en psicología revelan que este comportamiento esconde algo más profundo. ¿Realmente qué indica la ciencia sobre esta práctica? Los detalles completos podrás conocerlos en los siguientes párrafos.

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Posiblemente te sientas identificado con este hábito, pues ya tienes elegido tu asiento favorito al momento de comer en tu mesa, cuando acudes a tu centro de estudios o, incluso, ya sabes qué butaca escoger al visualizar una película en el cine.

Parece que se trata una estrategia de comodidad; sin embargo, los especialistas en la ciencia que estudia el comportamiento humano han realizado distintas investigaciones para conocer por qué se selecciona el mismo asiento; los resultados son más que interesantes.

Elegir el mismo asiento ha sido estudiado por los expertos en psicología. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre la persona que elige siempre el mismo asiento

Los psicólogos precisan que este tipo de personas se caracterizan por una fuerte necesidad de control y previsibilidad. Es decir, seleccionan un punto fijo con el propósito de reducir la tensión en espacios compartidos.

Según lo señalado por el portal UnoBravo , quienes tienen el deseo de mantener un dominio absoluto sobre su entorno presentan ansiedad ante la idea de controlarlo todo y no alcanzar las expectativas que se han propuesto ; eso sí, esta reacción no se presenta en todos los casos.

También se puede resaltar que este comportamiento se trata de una búsqueda de seguridad emocional, así lo explica El Confidencial ; es como si se tratase de un pequeño refugio donde la persona se siente protegida y menos vulnerable ante los demás.

Las personas acostumbradas a elegir el mismo asiento prefieren lo seguro antes de la incertidumbre. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La persona que elige el mismo asiento revela que está acostumbrado a la familiaridad, estabilidad y prioriza el orden; es decir, presentan un perfil conservador, tal como lo explica Psychology Today .

Especialistas señalan que este comportamiento facilita a la integración en entornos sociales y profesionales, ya que funciona como un punto de referencia frente a escenarios en constantes transformación.

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