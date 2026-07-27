Hay señales de alerta que nos invitan a detenernos un momento y pensar en cómo estamos manejando nuestra salud mental. Cada vez es más común encontrarse con amigos o compañeros de trabajo que narran las múltiples actividades que hacen en el día, pero que cada vez se sienten más apagadas o con menos ganas para afrontar las labores en el trabajo, cuidado de los hijos o estudios. La psicología se encargó de analizar por qué algunas personas se sienten con energía y agotadas al mismo tiempo. Los expertos llegaron a la conclusión de que afrontan una sobrecarga emocional sostenida y aquí te explico de qué se trata para que hagas un autoanálisis o puedas entender mejor a quiénes te rodean y que necesitan reforzar su bienestar personal.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de quienes tienen su habitación desordenada

¿Qué dice la psicología de sentirse con energía y agotado al mismo tiempo?

No es una contradicción, sino una condición real y cuantificable. Sentirse con energía y agotado al mismo tiempo es una señal de desregulación del sistema nervioso, donde el cuerpo activa una respuesta de alerta máxima mientras experimenta un profundo desgaste emocional o físico. La psicología y la neurociencia explican este estado paradójico como el resultado de pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo.

Un sistema nervioso desregulado ocurre cuando el cuerpo pierde su capacidad de equilibrarse entre el estrés y el descanso, manteniéndose en alerta máxima (lucha o huida) o en un estado de bloqueo total (hipoactivación). Esto genera fatiga crónica, ansiedad constante y problemas digestivos.

Una persona puede sentirse emocionalmente agotada por una combinación de responsabilidades familiares, ansiedad, duelos, conflictos de pareja, entre otros, y seguir haciendo sus labores diarias. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Existe una diferencia importante entre una respuesta sana al estrés y la desregulación crónica del sistema nervioso. El estrés agudo, el que se siente antes de una presentación importante o al evitar por los pelos un accidente de tráfico, es una reacción fisiológica normal e incluso útil. Según las investigaciones sobre las respuestas al estrés agudo frente a la desregulación crónica del estrés, los problemas surgen cuando el sistema de estrés no logra volver a su estado basal y, en su lugar, se convierte en un estado predeterminado persistente. Ese cambio de un pico temporal a un patrón estancado es la característica definitoria de la desregulación del sistema nervioso.

Entre las señales más comunes de un sistema nervioso desregulado se encuentran la ansiedad o hipervigilancia, tensión física, problemas digestivos, palpitaciones cardíacas, respuesta de sobresalto intensificada y agotamiento extremo que no mejora con el sueño o desconexión emocional. Por el lado emocional, los expertos destacan el sentir una avalancha emocional, reacciones desproporcionadas, dificultad para sentir alegría o conexión, irritabilidad sin causa clara, entre otros.

La fatiga emocional es más que un cansancio superficial. (Foto: Magnific)

¿Por qué una persona se siente con energía y agotada a la vez?

Este estado tiene causas principales y aquí te las detallo:

Coactivación nerviosa: ocurre cuando conviven la alerta del estrés (sistema simpático) y el colapso o la necesidad de parar, atrapando al cuerpo entre la tensión de huida y la fatiga extrema.

ocurre cuando conviven la alerta del estrés (sistema simpático) y el colapso o la necesidad de parar, atrapando al cuerpo entre la tensión de huida y la fatiga extrema. Agotamiento mental por rumiación: el cuerpo está en reposo físico, pero la mente procesa preocupaciones constantes, anticipa problemas o analiza tareas pendientes sin descanso real.

el cuerpo está en reposo físico, pero la mente procesa preocupaciones constantes, anticipa problemas o analiza tareas pendientes sin descanso real. Sobrecarga emocional sostenida: ocurre al mantener una alta autoexigencia, ocultar emociones o lidiar con conflictos durante demasiado tiempo, lo que apaga los recursos de vitalidad mientras mantiene la tensión alta.

Los expertos recomiendan acudir a un profesional por una desregulación del sistema nervioso cuando tus síntomas persisten durante más de unas pocas semanas, o si está afectando a tu capacidad para trabajar, mantener relaciones o sentirte seguro en tu propio cuerpo.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.