Esta alteración del ritmo es uno de los signos más evidentes de la desregulación del sistema nervioso. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Esta alteración del ritmo es uno de los signos más evidentes de la desregulación del sistema nervioso. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Hay señales de alerta que nos invitan a detenernos un momento y pensar en cómo estamos manejando nuestra salud mental. Cada vez es más común encontrarse con amigos o compañeros de trabajo que narran las múltiples actividades que hacen en el día, pero que cada vez se sienten más apagadas o con menos ganas para afrontar las labores en el trabajo, cuidado de los hijos o estudios. La psicología se encargó de analizar por qué algunas personas se sienten con energía y agotadas al mismo tiempo. Los expertos llegaron a la conclusión de que afrontan una sobrecarga emocional sostenida y aquí te explico de qué se trata para que hagas un autoanálisis o puedas entender mejor a quiénes te rodean y que necesitan reforzar su bienestar personal.

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¿Qué dice la psicología de sentirse con energía y agotado al mismo tiempo?

No es una contradicción, sino una condición real y cuantificable. Sentirse con energía y agotado al mismo tiempo es una señal de desregulación del sistema nervioso, donde el cuerpo activa una respuesta de alerta máxima mientras experimenta un profundo desgaste emocional o físico. La psicología y la neurociencia explican este estado paradójico como el resultado de pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo.

Un sistema nervioso desregulado ocurre cuando el cuerpo pierde su capacidad de equilibrarse entre el estrés y el descanso, manteniéndose en alerta máxima (lucha o huida) o en un estado de bloqueo total (hipoactivación). Esto genera fatiga crónica, ansiedad constante y problemas digestivos.

Una persona puede sentirse emocionalmente agotada por una combinación de responsabilidades familiares, ansiedad, duelos, conflictos de pareja, entre otros, y seguir haciendo sus labores diarias. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una persona puede sentirse emocionalmente agotada por una combinación de responsabilidades familiares, ansiedad, duelos, conflictos de pareja, entre otros, y seguir haciendo sus labores diarias. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Existe una diferencia importante entre una respuesta sana al estrés y la desregulación crónica del sistema nervioso. El estrés agudo, el que se siente antes de una presentación importante o al evitar por los pelos un accidente de tráfico, es una reacción fisiológica normal e incluso útil. Según las sobre las respuestas al estrés agudo frente a la desregulación crónica del estrés, los problemas surgen cuando el sistema de estrés no logra volver a su estado basal y, en su lugar, se convierte en un estado predeterminado persistente. Ese cambio de un pico temporal a un patrón estancado es la característica definitoria de la desregulación del sistema nervioso.

Entre las señales más comunes de un sistema nervioso desregulado se encuentran la ansiedad o hipervigilancia, tensión física, problemas digestivos, palpitaciones cardíacas, respuesta de sobresalto intensificada y agotamiento extremo que no mejora con el sueño o desconexión emocional. Por el lado emocional, los expertos destacan el sentir una avalancha emocional, reacciones desproporcionadas, dificultad para sentir alegría o conexión, irritabilidad sin causa clara, entre otros.

La fatiga emocional es más que un cansancio superficial. (Foto: Magnific)
La fatiga emocional es más que un cansancio superficial. (Foto: Magnific)

¿Por qué una persona se siente con energía y agotada a la vez?

Este estado tiene causas principales y aquí te las detallo:

  • Coactivación nerviosa: ocurre cuando conviven la alerta del estrés (sistema simpático) y el colapso o la necesidad de parar, atrapando al cuerpo entre la tensión de huida y la fatiga extrema.
  • Agotamiento mental por rumiación: el cuerpo está en reposo físico, pero la mente procesa preocupaciones constantes, anticipa problemas o analiza tareas pendientes sin descanso real.
  • Sobrecarga emocional sostenida: ocurre al mantener una alta autoexigencia, ocultar emociones o lidiar con conflictos durante demasiado tiempo, lo que apaga los recursos de vitalidad mientras mantiene la tensión alta.

Los expertos acudir a un profesional por una desregulación del sistema nervioso cuando tus síntomas persisten durante más de unas pocas semanas, o si está afectando a tu capacidad para trabajar, mantener relaciones o sentirte seguro en tu propio cuerpo.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 15 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).

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