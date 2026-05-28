No se trata de un acto descortés, sino una forma de cuidado personal y manejo de la energía. De seguro te pasó en alguna reunión social que te encontraste con un amigo y luego de unas horas no lo volviste a ver o también te pudo pasar que te volviste el protagonista de esta situación y de un momento a otro decidiste irte sin decirle adiós a nadie. Cada vez es más común que alguien prefiera irse de una fiesta sin avisar y esto no significa que sea una persona mal educada o no le importe el resto, sino que agotó su batería social y encontró la mejor manera de mostrarse respeto propio y cuidarse. Aquí te explico el significado de por qué algunas personas se van de una fiesta sin avisar desde el punto de vista de la psicología que analiza cómo se comportan los individuos en contextos grupales.

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Qué significa que una persona se vaya de una fiesta sin avisar

Hay quienes después de un buen rato observando el ambiente, esperan el momento adecuado y se marchan en silencio sin dar explicaciones, sin decir adiós y evitando las despedidas o conversaciones finales. Simplemente abren la puerta y se marchan o buscan la primera salida del local y caminan hacia ‘su libertad’ sin llamar la atención, pero siendo muy conscientes de la energía social que manejan.

Y es que para ellas no hay nada mejor que proteger su tranquilidad y respetar su propio ritmo personal y, según la psicología, algunas experimentan agotamiento mental después de largos periodos de interacción, especialmente en espacios ruidosos y muy estimulantes, y agotan de alguna manera su batería social.

Ante la necesidad de recuperar la calma y silencio, entonces deciden marcharse, algo que es apoyado por la Asociación Americana de Psicología y las investigaciones de la Universidad de Granada sobre el comportamiento interpersonal que señalan que muchas personas introvertidas desarrollan estrategias para reducir la exposición social sin generar conflictos y marcharse de una reunión social sin avisar puede ser una de ellas. Así reconocen sus propios límites y actúan de forma coherente con ellos.

Por su parte, el psicólogo José Martín del Pliego explicó en una conversación con la revista ‘Cuerpo Mente’, que actuar irse sin despedirse no tiene nada que ver con la educación o las habilidades sociales de la persona en cuestión, sino con sus necesidades emocionales. Y es que los encuentros con mucho ruido pueden activar demasiado el sistema nervioso sobresaturando y “llegado cierto momento, la persona que lo sufre necesita urgentemente salir de ese entorno, aunque no esté pasando nada malo”.

Entonces, las despedidas silenciosas se vuelven conductas de escape en la que se evita una situación que nos va a desgastar aún más y es totalmente válido hacerlo porque aquí prevalece el autocuidado para buscar calma y evitar el ‘exceso social’.

Hay personas que dan el paso, y se van a casa sin hacer mucho ruido antes de que la fiesta llegue a su fin. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué algunas personas se van de la fiesta sin despedirse?

Las despedidas exigen mucha atención, son muchos alrededor a los que hay que acercarse y hasta pueden venir acompañadas de una larga conversación que no se puede interrumpir. Quienes se van de una fiesta sin que nadie lo note suelen sentirse incómodos con estos protocolos extensos o tener que justificar por qué se van. Esa presión social puede resultar agotadora y provocar una sensación de incomodidad difícil de explicar.

Trudy Meehan, profesora del Centro de Psicología Positiva y Salud de la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud RCSI, mencionó en ScienceAlert que al final de un evento social, muchas personas están agotadas y no tienen la energía suficiente para afrontar todos los pasos que conlleva el momento del adiós.

“Para muchos de nosotros, socializar puede significar sentirnos abrumados, estar constantemente pendientes de la impresión que causamos, intentar encajar en las expectativas de los demás, compararnos con los demás y preocuparnos por el rechazo”, advirtió la profesional.

Lo de macharnos temprano de las fiestas tiene mucho más que ver con el sistema nervioso. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué personalidad tienen los que se van de una fiesta sin despedirse

Los especialistas concuerdan que se trata de personas reflexivas y observadoras, que analizaron muy bien el ambiente y que no necesitan convertirse en el centro de la conversación para disfrutar. Si bien disfrutan compartiendo tiempo con los demás, también saben cuándo es el momento de buscar calma, desconexión y privilegiar su buena energía.

Y es que después de varias horas de estímulos constantes, sienten la necesidad de retirarse para recuperar equilibrio emocional y descanso mental.

Además, suelen ser personas muy independientes y que no necesitan la validación de nadie ni buscan siempre dejar una buena impresión, por lo que consideran elegante marcharse sin alterar el ambiente.

“Siempre existe una tensión entre el deseo de pertenecer y el de ser uno mismo. Si decir adiós se vuelve tan forzado y artificial que se pierde la autenticidad, entonces la conexión empieza a costar más de lo que vale”, mencionó Trudy Meehan.

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