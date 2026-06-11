De seguro te has topado con alguien que vive disculpándose por todo, pero también con hombres y mujeres a quienes le cuesta decir “me equivoqué”, “lo siento”, “no sé cómo hacerlo y por eso fallé” y lo primero que hacen es deslindar su responsabilidad y atribuirla a un compañero de trabajo, su pareja o hasta a su jefe. Esto es más común de lo que imaginas y la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de las personas que siempre culpan a otros por sus errores, desgracias y hasta sus propios defectos. La razón no tiene que ver con el egoísmo o la soberbia, sino con que afrontan profundos miedos y buscan protegerse de emociones que resultan difíciles de tolerar. Aquí te explico lo que señalan los expertos sobre este comportamiento.

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Qué dice la psicología de las personas que siempre culpan a otros por todo

Quienes actúan de esta manera suelen usarlo como un mecanismo de defensa inconsciente. Lejos de ser siempre un acto de pura maldad, es una estrategia torpe para proteger su propio ego y evitar enfrentar emociones dolorosas como la vergüenza, la culpa o el fracaso.

Arash Emamzadeh, psicólogo de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, explicó en Psychology Today que se refiere a atribuir nuestros defectos, errores y desgracias a los demás para proteger el ego y que culpar a los demás es más común en aquellos que no pueden regular sus emociones.

“Tal vez sea porque culpar a los demás es un mecanismo de defensa un proceso inconsciente que protege al que señala con el dedo y al que cambia la culpa de experimentar sentimientos desagradables como culpa o vergüenza. Culpar generalmente se considera parte del mecanismo de defensa llamado proyección, que implica negar las propias características negativas o que provocan ansiedad y, en cambio, verlas en los demás”, indicó.

Las personas que habitualmente culpan a otros carecen de la humildad necesaria para reconocer sus fallos y aprender de ellos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo son las personas que siempre culpan a otros y qué miedos enfrentan

Culpar a otros funciona muchas veces como un mecanismo de defensa y quien convive con alguien que siempre suele no aceptar su responsabilidad puede sentirse injustamente tratado, manipulado o agotado. Detrás de esta acción hay una mezcla de inseguridad, inmadurez emocional y poca capacidad para enfrentar el malestar propio.

Aquí también aparecen cinco miedos en quienes siempre culpan a otros y estos son el miedo a la culpa (se siente como una carga insoportable), miedo a la vergüenza (implica aceptar una imperfección), miedo al castigo o a las consecuencias (para evitar una reprimenda), miedo al rechazo o a perder valor ante los demás (sienten que si admiten una falla van a dejar de ser queridas, admiradas o respetadas) y miedo a enfrentar emociones dolorosas (ansiedad o frustración).

Culpar a otros parece reducir las propias emociones negativas de una persona como el enojo, culpa, vergüenza. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué significa echar la culpa a los demás en psicología?

Los expertos lo definen como proyección que es un mecanismo de defensa donde la persona niega sus propios defectos o errores y, en lugar de aceptarlos, los atribuye a quienes la rodean. Es decir, tiene dificultades para gestionar el malestar que les produce equivocarse, por lo que trasladan la culpa para mantener una imagen idealizada de sí mismos.

En casos más severos, este rasgo puede ser una manifestación de trastornos de personalidad, como el trastorno narcisista o el trastorno antisocial, donde culpar a los demás es una herramienta de manipulación para obtener atención o eludir consecuencias.

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