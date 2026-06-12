Así como hay hombres y mujeres que se la pasan culpando a otros de sus errores y les cuesta aceptar que se equivocaron, también están los que se encargan solo de criticar a quien tienen en frente y con una sola frase pueden no solo causar dolor, sino también dañar vínculos. La psicología se ha encargado de analizar por qué hay personas que siempre dicen cosas negativas a los demás y qué significa esto para su personalidad. Aquí te explico qué hay detrás de los que solo critican, ya que en la mayoría de casos están actuando así para proteger su ego y desviar la atención de sus propios miedos.

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Al criticar o decir cosas negativas a otros pueden sentirse “cómodos y seguros” en sí mismo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué significa para la psicología que una persona siempre diga cosas negativas a los demás?

Los expertos en psicología son enfáticos en afirmar que las personas que siempre dicen cosas negativas o critican a los demás ocultan inseguridades profundas. Y es que muchas veces cuestionan aquello que no aceptan o detestan de sí mismo, es decir, inconscientemente atribuyen sus propios defectos a otra persona para no enfrentar su realidad.

Eso no es todo, pues también reflejan baja autoestima tal como destacan desde el canal de YouTube ‘Píldoras de Psicología’. Al resaltar los errores, fracasos o defectos ajenos, experimentan una sensación temporal de superioridad y creen erróneamente que, al hacer quedar mal a los demás, ellos se ven o se sienten mejor.

Quienes dicen cosas negativas o critican muchas veces no pueden resolver sus propios problemas o alcanzar sus metas, por lo que ven en la destrucción de otros la mejor forma de sabotear el éxito o el bienestar de quienes los rodean.

Las personas pueden criticar tanto en voz alta como en sus mentes constantemente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué no es bueno decir siempre a los demás lo que no está bien en ellos?

El psicólogo Marshall Rosenberg explicó por qué ese tipo de lenguaje suele fracasar, incluso cuando quien lo usa cree que está siendo sincero, claro o realista. Para él, la buena comunicación consiste en separar las observaciones de los juicios de valor, según destacan desde ‘Cuerpomente’. También reconocer los sentimientos del otro, identificar necesidades y formular peticiones concretas.

“Los análisis que hacemos de los demás son en realidad expresiones de nuestras propias necesidades y valores”, indicó en su libro ‘Comunicación no violenta’. Es decir, cuando le dices a alguien que es desordenado y no tiene criterio, quizás lo que está pasando es que tú te sientes desbordado por la situación y necesitas más apoyo y estabilidad a tu alrededor.

Además, si te preguntas por qué algunas personas siempre dicen cosas negativas de otros, pues una de las razones más probables para pronunciar palabras hirientes es que el individuo proyecta una creencia negativa o un miedo que tiene sobre sí mismo.

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