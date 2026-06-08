Hace unos días te conté que quienes escriben mezclando letras minúsculas y mayúsculas reflejan necesidad de diferenciación, tienen una rebeldía silenciosa y es un indicador de ruptura con lo tradicional, hoy te traigo un nuevo análisis sobre la escritura manual que es una forma de expresión. Teniendo en cuenta que el lenguaje no verbal refleja aspectos internos de quien escribe, la psicología analizó qué sucede con las personas que siempre toman un papel y lápiz para plasmar letras de mayor tamaño y no solo al inicio de la palabra, sino en toda su extensión. Además, te daré algunas pautas para entender mejor a tus compañeros, familiares o a ti mismo desde la grafología, que es el análisis de aptitudes y personalidad a través de la escritura.

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Escribir en letras mayúsculas revela mucho sobre tu personalidad y tu nivel de coeficiente intelectual. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué significa cuando una persona escribe siempre en mayúscula

Tal vez has visto a alguien en tu familia hacerlo, o quizá eres tú quien escribe así y crees que es totalmente normal, pero puede tener un significado detrás muy poderoso. Según la psicología, este hábito puede estar relacionado con la necesidad de control, la inseguridad o el deseo de llamar la atención.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las letras mayúsculas son más estructuradas y uniformes, lo que refleja una mente que busca orden y precisión. Este tipo de escritura también predomina en quienes tienen una personalidad perfeccionista o que son inseguros porque escribir en grande es una forma de compensar un sentimiento de invisibilidad y de asegurarse de que los demás presten atención a lo que se está comunicando.

Uno de los principales motivos para escribir en mayúsculas es la necesidad de control. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Escribir en mayúsculas es una forma de llamar la atención: qué dice la grafología

No es un secreto que escribir en mayúsculas capta más la atención y crea un diferencial, por eso, quienes escriben todo en mayúsculas pueden estar buscando destacar sobre los demás y asegurarse de que su mensaje no pase desapercibido. La psicología lo asocia con personalidades dominantes.

Y es que la forma en la que escribes es un indicio de tu carácter y así lo reafirma María Centeno, experta en grafología. Ella explicó en su cuenta de TikTok que las personas que escriben todo en mayúsculas “son personas concretas, son personas que no les gusta perder el tiempo (…) es firme para decir las cosas y algunas personas se ofenden con lo que dice por que habla tal como lo piensa y no le gusta perder el tiempo”.

¿Qué tipo de personalidad escribe en mayúsculas?

Entre sus características destacan: es una persona buena para generar alianzas, concreta, busca soluciones rápidas, no le gusta perder el tiempo, tiende a ser firme y directa al expresar sus ideas. Además, se sienten incómodas hablando de su vida personal o no quieren que los demás sepan demasiado sobre sí mismas.

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