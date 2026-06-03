Para muchos puede representar más poder o tener la razón, pero en realidad este hábito esconde muchos motivos. De seguro te ha tocado lidiar con un jefe o compañero de trabajo que en lugar de explicar las cosas con calma para que lo entiendan, solo se dedica a gritar o cuando sales a tomarte un café notas en la mesa del lado un hombre no deja de expresarse con frases fuertes y que están lastimando a quien lo acompaña. Frente a estas situaciones, la psicología se ha encargado de analizar qué significa que una persona levante la voz cuando quiere expresar sus ideas. Si bien algunos pueden creer que se trata de alguien seguro de sí mismo, dominante y con alma de líder, la verdad es que esto no representa algo positivo, sino una necesidad de sentirse escuchado. Aquí te explico lo que detallan los especialistas sobre este hábito que muestra diversos rasgos de la personalidad.

MIRA TAMBIÉN Lo que dice la psicología de las personas que escriben mezclando letras minúsculas y mayúsculas

¿Qué significa que una persona siempre levante la voz al hablar?

Los cambios bruscos en el tono de voz al hablar han sido materia de investigación para los psicólogos, ya que esto forma parte de la comunicación no verbal y da pistas de las contradicciones internas de toda persona, de sus emociones o estados mentales.

Estudios cognitivos (como los realizados por investigadores de la Universidad Estatal de Washington) indican que las personas que hablan fuerte son percibidas como más seguras o dominantes. Esto hace que la audiencia asuma que tienen la razón, independientemente de la veracidad de sus argumentos.

Para los expertos, estas alzas súbitas están relacionadas con emociones intensas, como la ira, la vergüenza, el miedo o la ansiedad y, en casos extremos, hasta se vincula con la mentira. En muchos casos es un mecanismo complejo de defensa, validación o adaptación.

Además, diversos estudios en neurociencia y psicología del comportamiento, indican que gritar en medio de una discusión no es solamente una muestra de enojo, sino una respuesta del sistema nervioso ante un estado de amenaza percibida, que muchas veces se activa incluso sin que exista un peligro real. Aquí la parte racional del cerebro, el córtex prefrontal, queda parcialmente “desconectada” y toma el control el sistema límbico, más impulsivo. El resultado se presenta en levantar la voz, a veces sin intención real de herir, pero sí como un intento de “supervivencia emocional”.

Eso no es todo, pues muchas personas elevan la voz no solo por agresividad o molestia, sino porque sienten que no están siendo escuchadas o comprendidas y el grito es esa herramienta para recuperar el control.

Desde el punto de vista de la psicología, este comportamiento reiterativo puede tener más de una posible explicación. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué se habla alto y qué dice de una persona?

Hablar alto puede tener distintos motivos detrás, y no siempre son los más evidentes. A simple vista se puede creer que la persona representa seguridad, pero no es así, los expertos coinciden en que es una señal de no sentirse escuchado, que han crecido en hogares desestructurados, familias caóticas o ambientes ruidosos.

Aquí vale indicar que, en muchos casos, el estrés y la ansiedad pueden influir en el tono de voz, pero si esto se vuelve un hábito y costumbre en todo momento, el diagnóstico varía.

Algunas teorías sugieren que hablar alto puede ser una forma de compensar la timidez o una necesidad de destacar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué representa un tono de voz alto

El tono de voz que usamos para comunicarnos dice mucho de nosotros. Así lo demuestra el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación sobre locución e imaginario de la Universidad Autónoma de Barcelona. En sus investigaciones se determinó que un tono de voz muy grave transmite una sensación sombría y que una voz firme y segura, nos hace pensar que quien nos habla es importante o distinguido. Aquí algunos detalles de lo que representa el tono de voz alto:

Señal de incapacidad para escuchar y controlar las emociones.

Necesidad de atención, compensar la timidez o destacar en un entorno ruidoso.

Ansiedad o nerviosismo en situaciones sociales.

Falta de conciencia porque algunas personas no notan que están hablando en volumen alto.

Emociones intensas que llevan a subir el volumen al hablar.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí