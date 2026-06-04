Llegar antes de la hora pactada puede significar una muestra de buena educación; sin embargo, la psicología revela que esta práctica es el reflejo de un bienestar mental mucho más profundo de lo que imaginas. Aquellos que eligen no correr contra el reloj suelen experimentar un bienestar único que transforma su rutina por completo. Te invito a leer esta nota completa para que descubras cuál es el perfil psicológico de una persona que acostumbra a ser puntual a cualquier cita que se le invite.

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La tendencia de ciertas personas a anticiparse siempre a la hora pactada en sus compromisos no se trata de una simple costumbre marcada con el tiempo; sino que tiene una razón psicológica detrás las acciones que practican para garantizar la puntualidad.

De acuerdo a Sandra Farrera , psicóloga clínica y pericial, explica que estas personas suelen ser responsables y organizadas en cada aspecto de sus vidas. No sólo suelen llegar puntuales a sus compromisos, también cumplen sus obligaciones en un plazo adecuado.

Otro estudios en la ciencia que estudia el comportamiento humano señalan que esta conducta responde a un principio ético, impulsado por el deseo de la persona de honrar sus acuerdos y proyectar confianza hacia los demás.

El beneficio principal de “ser puntual” radica en la constante paz mental de las personas, quienes, al ser eficiente con lo que planifican diariamente, evitan complicaciones y mantienen un estado de bienestar general.

Las personas puntuales suelen organizadas, por lo que sienten menos estrés con sus responsabilidades. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Mayor autocontrol y menos procrastinación

En una conversación con The New York Times, la doctora Diana DeLonzo también explicó que estas personas puntuales tienen dos rasgos sumamente importantes: tienen un buen autocontrol y suelen procrastinar menos en su día a día.

Estos individuos suelen regular sus emociones, manteniendo una reacción más equilibrada. Además, tienen la fuerza de voluntad por realizar cualquier actividad, así sea la más tediosa o aburrida, pues no les agrada aplazar.

Una persona puntual también se caracteriza por tener autocontrol y procrastinar menos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Pese a ello, Farrera añade que aquellos con puntualidad excesiva pueden presentar ansiedad o tener un perfil hiperactivo; posiblemente cuentan con la sensación latente de imaginar los peores escenarios y, para evitar ello, suelen tomar precauciones.

Por lo tanto, la puntualidad representa una herramienta para prevenir contratiempos y aumenta la confianza personal antes de iniciar un compromiso social, laboral o personal; sin embargo, eso no define que sea alguien irresponsable. Existen métodos que te permitirán mejorar notoriamente, pero es cuestión de necesidad por dejar atrás este mal hábito.

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