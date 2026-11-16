No siempre tenemos que aceptar las peticiones de otras personas, pues también necesitamos percibir paz mental y darnos el tiempo suficiente a nosotros mismos. Pese a ello, existen casos de individuos que sienten culpabilidad cuando toman la valentía de decir “no”. ¿Por qué ocurre ello? Los profesionales de la psicología tienen distintas respuestas que captarán tu atención.

Para las personas que experimentan esta sensación, siguen repasando dicha situación en su mente por varios minutos; es así que su estado emocional resulta afectado. En su percepción, consideran que ese “rechazo” no ha sido lo adecuado.

Sucede que estos individuos siempre han estado disponibles para cualquier petición que se les ha solicitado, aunque no deseaban realizarla. Entonces, cuando toman la valentía suficiente para expresar un “no”, tiene un impacto como si dicha decisión fuera un mal acto.

Miles de seres humanos experimentan la sensación de culpabilidad cada vez que dicen "no". (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de quienes sienten culpabilidad al decir “no”

En su participación para el portal Psico Hebra , la psicóloga Mariela Madariaga explicó que las personas acostumbradas a experimentar esta emoción negativa han estado acostumbradas a buscar validación; por lo tanto, presentan una autoestima frágil.

Por mucho tiempo, han considerado que la palabra “no” suele ser peligrosa en los vínculos, pues consideraban que serían rechazadas o que el cariño se perdería conforme pase el tiempo.

Entonces, cuando por fin el hombre o la mujer establece un límite, aparece esta sensación de culpabilidad, aunque realmente solo se haya preferido su propia comodidad.

Esta sensación puede reflejar que la persona presenta una autoestima frágil. (Crédito: Liza Summer / Pexels)

Otros profesionales afirman que esta culpabilidad refleja una creencia de que las propias necesidades pueden causar daño a los demás. Sin embargo, se trata de una percepción errónea, pues se trata de un acto de honestidad y claridad.

Con lo señalado, es importante mantener esa postura de negación si sabes que eso es lo que realmente quieres. Recuerda que también posees prioridades y necesidades; no tienes por qué experimentar culpa solo por mantener tu tranquilidad.