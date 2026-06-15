Existen personas que, al momento de interactuar con otras, siempre tienen el gesto de sonreír. En un primer momento se puede deducir que se trate de un reflejo de alegría; sin embargo, la psicología revela que este acto esconde una estrategia de conexión humano. ¿Qué dice al respecto la ciencia que estudia el comportamiento humano? Para descubrir los detalles es necesario que sigas leyendo esta nota.

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Qué revela la psicología sobre sonreír frecuentemente al interactuar

Quizás formes parte de estas personas que tienden a emitir una sonrisa en el preciso instante de entablar una conversación. Tus amistades te habrán dicho en algún momento “sueles sonreír mucho” o “¿Por qué siempre muestras una sonrisa", y sólo atinas a responder que así es tu personalidad.

Cuando intentas reflexionar sobre dicha práctica, consideras que transmites buena vibra a los demás. Si bien dicha percepción pueda ser cierta, la psicología ha obtenido resultados fascinantes, ya que revela mucho sobre la personalidad de un ser humano.

Especialistas en la rama señalan que estas personas son consideradas como confiables y se puede percibir cuando ingresa a cualquier sitio. No tienen la necesidad de hablar mucho, ya que el simple gesto de la sonrisa transmite ello.

Una simple sonrisa puede transmitir confianza a la otra parte. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Lejos de ser un reflejo exclusivo de la alegría, la sonrisa también funciona como una herramienta social clave que facilita la regulación de los vínculos humanos, sincronizar el comportamiento colectivo y la comunicación de propósitos entre las personas, así lo explica All About Psychology .

Entonces, cuando sonríes, se reduce las dudas de la otra persona y genera la confianza necesaria para que el diálogo se desarrolle de manera natural y óptima; por lo tanto, la distancia social se reduce.

No sería lo único; este portal puntualiza que la sonrisa disminuye los niveles de estrés durante actividades de alta presión. Este gesto ayuda a estabilizar el ritmo cardíaco vuelve a la normalidad y la activación fisiológica disminuye.

Los expertos aconsejan en sonreír reiteradamente, ya que ayuda a reducir el estrés. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La sonrisa como un “efecto espejo”

Expertos en la psicología consideran que la sonrisa no sólo se trata de un simple gesto, pues tiene la fuerza necesaria para activar un mecanismo automático de imitación en el cerebro. Es decir, logra que otras personas copien —de manera inconsciente— esa expresión facial, aunque sea de manera muy sutil.

Este proceso ocasiona que el estado emocional de un ser humano cambie ligeramente hacia algo más positivo hasta el punto de entablar una confianza más cercana y agradable con la otra parte.

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