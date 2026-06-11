Hay momentos en los que uno se cuestiona por qué algunos dejaron de preocuparse por el bienestar de otros y solo se centran en revisar su celular o ser indiferentes, ¿alguna vez te pasó que llegabas a tu edificio con las bolsas del supermercado y ningún vecino te ayudó a entrar o querías salir de una cafetería con ambas manos ocupadas y nadie se tomó la molestia de abrirte? Estas escenas son cada vez más cotidianas y frente a eso la psicología analizó qué hay detrás de las personas que sostienen la puerta para que otro entre y no solo tiene que ver con la amabilidad o buenos modales, sino con el desarrollo de la inteligencia emocional. Aquí te explico lo que detallan los expertos.

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Una persona que habitualmente realiza acciones de este tipo suele destacarse por su empatía, demostrando una capacidad innata para relacionarse efectivamente con los otros. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué dice la psicología sobre las personas que sostienen la puerta para que otros entren?

Este acto cotidiano no solo refleja educación, apoyo o amabilidad, sino altos niveles de empatía, y un fuerte sentido de convivencia social. Eso no es todo, ya que esta acción de cortesía espontánea también refleja una habilidad crucial: la inteligencia emocional.

Y es que esta última no se limita a gestionar lo que nosotros mismos sentimos sino a reconocer y considerar las necesidades de quienes nos rodean y, al sostener la puerta abierta, se demuestra atención, respeto y que uno es capaz de ponerse en los zapatos del otro.

Además, no se trata solo de buena educación, sino de una capacidad emocional más profunda, ya que los psicólogos destacan que quien acostumbra a abrirle la puerta a otras personas o ayudarlas a ingresar a un lugar destacan por su empatía y capacidad innata de relacionarse con los demás.

Las personas que realizan actos cotidianos de cortesía suelen tener mayores niveles de empatía. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

No es solo amabilidad: lo que destaca la psicología

Ya te expliqué que ayudar a sostener la puerta refleja una actitud de consideración y respeto hacia quienes nos rodean y diversos estudios sobre comportamiento social muestran que las personas que realizan actos cotidianos de cortesía suelen tener mayores niveles de empatía.

A esto se suma que los especialistas remarcan que también intervienen factores de personalidad. Las personas más cooperativas y orientadas al bienestar común suelen hacer este tipo de acciones como ceder el paso, agradecer, escuchar o sostener la puerta de manera natural, sin buscar reconocimiento ni recompensa.

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