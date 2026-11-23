Hay personas acostumbradas a sentarse solas en espacios públicos. Puede parecer incómodo, pues gran parte de los seres humanos le agrada estar acompañados; sin embargo, estos casos son excepcionales. Se puede interpretar que carece de amistades o tiene problemas para socializar, pero la realidad suele ser distinta. En ese contexto, la psicología tiene una respuesta que te interesará.

Preferir tiempo a solas no necesariamente tiene que visualizarse como algo negativo; cada uno(a) necesita disfrutar de su tiempo a solas. Eso sí, la práctica frecuente o mantenerse encerrado sí tiene consecuencias negativas a mediano plazo.

Con lo precisado, los profesionales en salud mental tienen una perspectiva sobre este comportamiento que es necesario prestar atención.

Sentarse a solas en un espacio público no tiene por qué relacionarse únicamente a la depresión o problemas de interacción social. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Gonzalo Novillo Lapeyra

Qué dice la psicología de las personas que se sientan solas en lugares públicos

La psicóloga Leticia Martín Enjuto explicó en su entrevista a CuerpoMente que la preferencia de sentarse solas en espacios públicos puede significar que la persona está intentando recargar su energía emocional.

¿Qué significa necesariamente lo indicado por la profesional? Debes saber que existen seres humanos que se sienten saturados mentalmente tras compartir momentos con otros; entonces, intentan preferir su tiempo a solas para lograr que la calma retorne a su interior.

“Estar rodeados de conversaciones, ruido, movimiento o simplemente tener que estar pendientes de lo que ocurre alrededor puede resultar agotador, aunque la experiencia sea agradable”, añade Martín Enjuto.

La psicología considera que estas personas se caracterizan por ser introvertidas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Con lo señalado, se puede deducir que estas personas se caracterizan por ser introvertidas. No significa que sientan molestia al interactuar con otras; al contrario, tienen buen tema de conversación, pero les atrae mantener un círculo personal cerrado.

En ese sentido, la psicóloga citada recomienda a los demás que no se apliquen calificativos negativos hacia estas personas que se mantienen solas en espacios públicos. Es más, aconseja seguir esta práctica si realmente el cuerpo lo necesita; de esa manera, se fomenta una mejor relación personal.