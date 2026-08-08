Los accesorios que usamos a diario suelen tener un significado interesante en el plano mental. De acuerdo a los expertos en psicología , la costumbre de llevar varios anillos en los dedos de las manos no necesariamente se trata de una simple preferencia estética, ya que suele esconder algo más profundo. ¿Qué dice la ciencia al respecto? En caso te identifiques con este caso, te invito a leer este artículo informativo.

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Usar anillos es similar a tener puesto varias pulseras o collares. Para muchas personas, utilizar distintos diseños de este accesorio puede ser llamativo ante los ojos de los demás, pero te indicaré que dicha práctica suele revelar puntos interesantes que captarán tu atención.

Usar varios accesorios a la vez suele decir mucho de lo que pretendes transmitir. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que llevan puestos varios anillos

Para empezar, usar varias joyas en distintas partes del cuerpo no suelen revelar si la persona presenta ansiedad, es egocéntrica o se apega al narcisismo, ya que se necesitan más estudios al respecto; sin embargo, la elección de estos accesorios reflejan qué intención tiene el individuo de expresar.

Un artículo de Psychology Today explica que hay distintas razones por las cuales un individuo usa joyas (incluyendo anillos), tales como el sentimentalismo, estilo personal o el intento de aparentar riqueza ante los demás.

“El contexto también es importante, ya que solemos adaptar nuestro accesorios a la ocasión. Es más probable que nos fijemos y recordemos una joya llamativa cuando forma parte de un conjunto discreto o resulta totalmente inapropiada para el entorno”, se detalla en dicho portal.

Para los profesionales de la psicología, el uso de varios anillos tiene distintos significados: sentimentalismo, demostrar una identidad o por aparentar riqueza. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Eso sí, distintos estudios han llegado a la misma conclusión: los individuos que tienen la preferencia de usar distintos anillos en los dedos pretenden proyectar un estilo de identidad personal. En términos simples, tienen la intención de diferenciarse del resto.

Más de lo llamativo que pueden ser los anillos, detalles como el corte de peinado, la vestimenta seleccionada y la manera de expresarse también juegan un papel determinante al momento de captar la atención de los demás.

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