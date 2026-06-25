Para muchos es normal hacer la “ley del hielo” o “castigo con silencio” sin imaginar el daño que le pueden estar causando a su pareja, familiar o amigo. Cada vez es más común que si alguien piensa distinto o siente que le hiciste algo malo, te deje de hablar por largas horas, días y hasta semanas o que el otro decida cortar la comunicación y optar por el silencio como respuesta a la rabia o la frustración. En esa línea, la psicología se encargó de analizar qué significa que una persona te deje de hablar cuando se enfada contigo y la respuesta tiene que ver con una estrategia de evasión o manipulación emocional. Aquí te explico lo que aseguran los expertos sobre este comportamiento

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¿Qué significa que una persona deje de hablarte cuando se molestan contigo?

La psicología señala que detrás de esta conducta se esconden carencias en la gestión de conflictos, inmadurez emocional o un intento de ejercer control sobre la otra persona.

Los expertos agregan que el silencio surge como una forma de protegerse y que puede ser saludable si se utiliza para reflexionar y volver a la conversación con una actitud más serena; sin embargo, cuando se alarga demasiado en el tiempo o se convierte en una herramienta de evitación constante, puede generar inseguridad y malestar en la otra parte.

La persona que se enfada corta la comunicación para forzar al otro a ceder o asumir la culpa. (Foto: Liza Summer / Pexels)

La Universidad de Harvard, a través de su Center for the Developing Child, explica que el silencio prolongado como forma de castigo puede desencadenar estrés tóxico, especialmente en relaciones cercanas donde la comunicación es clave.

Y es que estas personas no han aprendido a gestionar el enfado de otra manera, y actúan con el silencio no por estrategia, ni por castigo, sino que simplemente, lo hacen porque no conocen otra forma de reaccionar.

Ese silencio “para castigarte” no es madurez, es manipulación emocional. (Foto: Gustavo Fring / Pexels) / FaustFoto

Qué caracteriza a las personas que dejan de hablarte cuando se molestan

Las personas que callan en lugar de afrontar lo sucedido tienen rasgos marcado, tal como explicó la psicóloga Emma Trilles Layunta, especialista en gestión emocional, a la revista ‘Hola!’:

Se sienten heridas: “estas personas se sienten decepcionadas, atacadas o traicionadas”; sin embargo, “no quiere decir que nosotros, la otra parte, la hayamos decepcionado, herido, atacado o traicionado. Muchas veces puede ser una realidad, pero otras muchas es una percepción subjetiva, una interpretación que puede depender de muchos factores”.

“estas personas se sienten decepcionadas, atacadas o traicionadas”; sin embargo, “no quiere decir que nosotros, la otra parte, la hayamos decepcionado, herido, atacado o traicionado. Muchas veces puede ser una realidad, pero otras muchas es una percepción subjetiva, una interpretación que puede depender de muchos factores”. Son estratégicas: hay personas que utilizan el silencio “para tratar de evitar conflictos” porque “consideran que será mejor retomarlo más adelante cuando las cosas se ‘enfríen’”; sin embargo, cuando el silencio se alarga, puede deberse a que la persona en cuestión no sepa cómo tratar el problema “sin intensificar más la conversación”.

hay personas que utilizan el silencio “para tratar de evitar conflictos” porque “consideran que será mejor retomarlo más adelante cuando las cosas se ‘enfríen’”; sin embargo, cuando el silencio se alarga, puede deberse a que la persona en cuestión no sepa cómo tratar el problema “sin intensificar más la conversación”. Ejercen el rol de castigadores: el silencio es una forma de castigo, porque como seres humanos necesitamos el contacto con el otro. La experta explica que estas personas suelen pensar que con su silencio “nos están dando una lección”, usando la técnica “castigadora, pensando en que así aprenderemos y la situación pasada que propició su malestar no se repetirá”.

el silencio es una forma de castigo, porque como seres humanos necesitamos el contacto con el otro. La experta explica que estas personas suelen pensar que con su silencio “nos están dando una lección”, usando la técnica “castigadora, pensando en que así aprenderemos y la situación pasada que propició su malestar no se repetirá”. Tienen poca madurez: las personas que dejan de hablarte cuando se enfadan, explica la psicóloga, suelen tener “escasa tolerancia a la frustración, incapacidad para gestionar sus emociones adecuadamente, inmadurez (independientemente de la edad cronológica) e inseguridad”.

las personas que dejan de hablarte cuando se enfadan, explica la psicóloga, suelen tener “escasa tolerancia a la frustración, incapacidad para gestionar sus emociones adecuadamente, inmadurez (independientemente de la edad cronológica) e inseguridad”. Pueden ser manipuladores: el silencio se convierte en un medio para un fin: conseguir que hagas lo que esa persona quiere.

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