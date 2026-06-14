Así como hay quienes no viven pendientes del celular y recién se dan cuenta que no escribieron nada cuando salen de trabajar, también están los que parece que no hacen nada durante todo el día porque siempre están atentos a cada llamada o chat que se activa. En esa línea, si tienes un contacto que sabes que para saturado y no tiene tiempo ‘ni para respirar’, pero se toma unos segundos para revisar lo que pusiste, pues es momento que sepas qué hay detrás. Y es que la psicología se encargó de analizar por qué algunas personas te responden el WhatsApp aunque estén ocupadas y la razón tiene que ver con responsabilidad interpersonal y la empatía. Aquí te explico lo que dicen los expertos.

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Qué dice la psicología de las personas que responden el WhatsApp aunque estén ocupadas

Para muchos es una acción cotidiana y ya forma parte de su día a día, mientras que otros viven con el tiempo al límite y no siempre pueden estar atentos a los chats grupales o a uno en especial; sin embargo, hacen su mayor esfuerzo para no dejar de responder cuando es urgente o al menos poner un emoji. La psicología tiene una respuesta clara a esto y está relacionado con una forma particular de vincularse con los demás y gestionar sus responsabilidades sociales.

Los expertos aseguran que responder mensajes aunque uno esté ocupado suele mostrar altos niveles de responsabilidad interpersonal, lo que quiere decir que la persona valora los compromisos sociales y procura no dejar esperando o desatendido a quien escribió. Así demuestran empatía y respeto por el otro.

La psicología destaca que ellos sienten satisfacción al mantener una comunicación fluida y cumplir con las expectativas de quienes los rodean, desarrollando así su conciencia social.

Todo se basa en la importancia que una persona le da a sus vínculos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué rasgos comparten las personas que responden el WhatsApp aunque estén ocupadas

El terapeuta y escritor Francisco Sola explicó en su cuenta de TikTok (@franciscosolaok) que “las personas más ocupadas contestan rápido el WhatsApp porque estar ocupados significa ocuparse de aquello que importa para esa persona. Entonces, si tu mamá te manda un mensaje, le contestas, si tu papá te manda un mensaje, le contestas, si tu hijo o tu pareja te mandan un mensaje, se le contesta, ¿por qué? porque te ocupas en ellos. A las personas menos ocupadas en cuestiones de trabajo o existenciales son curiosamente las que más tardan en contestar, en cambio las que veo que llevan a cargo grandes proyectos en el mundo, tienen empresas, tienen su tiempo seleccionado, te contestan porque tienen un concepto de excelencia que dice: es importante los negocios, pero es importante mis seres queridos. Voy a ser excelente en el trabajo, pero también con mi familia, mis afectos, mis objetivos”.

La psicología asegura que las personas que intentan responder mensajes aunque tengan poco tiempo suelen mostrar altos niveles de responsabilidad interpersonal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Este comportamiento suele asociarse con los siguientes rasgos:

Planificación: Tienden a organizar sus tareas para cerrar asuntos pendientes rápidamente y evitar la acumulación de pendientes mentales.

Tienden a organizar sus tareas para cerrar asuntos pendientes rápidamente y evitar la acumulación de pendientes mentales. Consideración: Valoran la comunicación directa y comprenden la incertidumbre que puede generar en el otro la falta de respuesta.

Valoran la comunicación directa y comprenden la incertidumbre que puede generar en el otro la falta de respuesta. Priorización: Hacen tiempo para las personas que consideran importantes en su vida, incluso en sus momentos de mayor actividad.

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