Los ambientes en los que realizas tus tareas cotidianas pueden decir mucho de tu estado emocional. Así como hay adolescentes o adultos a los que les cuesta colocar las cosas en su lugar dentro de su habitación o acumulan la ropa en una silla y puede caerse en cualquier momento, también hay hombres y mujeres a los que parece no alcanzarles las horas del día para pasar la escoba, recoger los cojines o levantar los juguetes que sus hijos dejaron tirados por todos lados. Y es que cada vez es más común que algunas personas tengan la casa desordenada y la psicología trae un poderoso mensaje para ellas. Aquí te explico qué significa esto y por qué está asociado con una sobrecarga mental y, en ciertos casos, con depresión y ansiedad.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que desvían la mirada al hablar

¿Qué significa para la psicología tener la casa siempre desordenada?

Es un problema más serio de lo que parece, ya que lo que en teoría debería ser tu refugio, en muchas ocasiones se puede convertir en tu peor pesadilla y motivo de frustración. Y es que no se trata solo de tener acumuladas las cosas, no levantar la mesa o que se note el polvo en los muebles, sino que vivir rodeados de caos puede tener un impacto muy fuerte en el bienestar emocional de las personas.

Los psicólogos han analizado el impacto de esto y se ha demostrado que el desorden extremo y la incapacidad para deshacerse de pertenencias pueden reflejar procesos cognitivos y emocionales mucho más profundos que van más allá de una mala costumbre.

Así como los expertos asocian el orden extremo con la necesidad intensa de control, también vinculan el desorden crónico con sobrecarga mental, estrés y, a menudo, con condiciones de salud mental como la depresión o la ansiedad. No obstante, el desorden también puede reflejar rasgos de personalidad como una alta creatividad y adaptabilidad, o simplemente ser consecuencia de un estilo de vida muy ocupado.

Desde la psicología, el desorden en el hogar suele estar vinculado a dificultades para gestionar responsabilidades o a momentos de saturación.

Cada objeto fuera de lugar funciona como un recordatorio constante de tareas pendientes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué revela el desorden sobre la mente y el comportamiento?

La psicología aborda el desorden a través de varias perspectivas y factores:

Salud mental y agotamiento: En muchos casos, un entorno caótico es síntoma de falta de energía o motivación. Trastornos como la depresión, el TDAH o el estrés crónico dificultan la capacidad de realizar tareas cotidianas, creando un círculo vicioso de desorden y malestar emocional.

En muchos casos, un entorno caótico es síntoma de falta de energía o motivación. Trastornos como la depresión, el TDAH o el estrés crónico dificultan la capacidad de realizar tareas cotidianas, creando un círculo vicioso de desorden y malestar emocional. Sobrecarga neurológica: según investigaciones neurocientíficas, el cerebro registra el desorden como una “tarea pendiente”. Esto eleva los niveles de cortisol (la hormona del estrés), lo que disminuye la concentración y aumenta la fatiga mental.

según investigaciones neurocientíficas, el cerebro registra el desorden como una “tarea pendiente”. Esto eleva los niveles de cortisol (la hormona del estrés), lo que disminuye la concentración y aumenta la fatiga mental. Creatividad y flexibilidad: no todo es negativo. Algunas personas con espacios desorganizados poseen un perfil menos rígido y más creativo. Al no necesitar escenarios perfectos, suelen ser más flexibles ante los cambios y menos propensas a la autoexigencia extrema.

no todo es negativo. Algunas personas con espacios desorganizados poseen un perfil menos rígido y más creativo. Al no necesitar escenarios perfectos, suelen ser más flexibles ante los cambios y menos propensas a la autoexigencia extrema. Acumulación por apego: la acumulación excesiva también puede estar vinculada a la dificultad para soltar el pasado o al miedo a necesitar un objeto en el futuro.

La mayoría de las veces el desorden es una conducta aprendida. (Foto: Bingqian Li / Pexels) / BINGQIAN LI

¿Cómo impacta el desorden en las personas?

Una casa desordenada puede generar, casi sin darnos cuenta, emociones negativas como estrés, ansiedad, irritación o incluso culpa. Son sensaciones que se acumulan y terminan afectando a nuestra salud mental casi sin darnos cuenta.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!