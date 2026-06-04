El desorden en el hogar puede significar que una persona tenga un mal hábito; sin embargo, la psicología revela una perspectiva interesante de aquellos que realizar esta práctica con frecuencia. Posiblemente seas uno de los individuos que descuida completamente su armario y consideras que no sería tan grave como se imagina, pero se trata de un espejo de tu mundo interior. Para comprender mejor sobre esta conducta, lee los siguientes párrafos de esta nota.

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Todos hemos tenido nuestro armario desordenado, ya sea porque el tiempo nos quedó corto y debíamos realizar otra actividad sumamente importante. Lo alarmante sucede cuando dicha práctica ya se ha vuelto una parte de nosotros.

Posiblemente eres consciente que dicho comportamiento no sería el adecuado y confías que cambiarás conforme transcurre el tiempo, pero no existe una iniciativa de tu parte, como si se tratase una costumbre. En ese punto, la psicología revela algo interesante: este hábito revela muchas cosas de tu personalidad.

Contar con un armario desordenado solo ocasiona que la persona sienta estrés y desmotivación. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Una sobrecarga mental difícil de liberar

No organizar la ropa en este espacio demuestra que la persona cuenta con un caos emocional interno, según la perspectiva de distintos psicólogos. Esto revela que está pasando por momentos sumamente complicados y solo se centra en ello, dejando de lado responsabilidades que debe cumplir, como ordenar el armario.

Entonces, si mantienes este entorno en tu vida, solo estás dando paso al estrés, la angustia, la falta de control y poco interés por realizar las cosas ; desde una visión más crítica, probablemente sientas que estás fracasando en la vida.

La situación también genera un impacto negativo en el intento de buscar una prenda en el desorden, ya que sueles demorar más de lo habitual, lo que desencadena una sobrecarga mental llena de frustración que alimenta un ciclo de desmotivación, así explica Metabolic .

Este hábito también demuestra que la persona suele desprenderse de prendas viajes, según expertos en psicología. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Les cuesta desprenderse de objetos

Aunque parezca increíble, Beatriz González, psicóloga de Somos Psicología y Formación, explicó a Men’s Health que este mal hábito tiene una estrecha relación de tener dificultades para desprenderse de objetos, ya que pretenden acumular todo lo que parece tener relevancia.

En este punto, el individuo con armario desordenado le cuesta desechar ciertas prendas viejas o que no tienen utilidad, ya que tienen la constante idea de “¿Y si lo necesito después?“. Entonces, mientras más conserva esa ropa, el armario seguirá acumulándose hasta el punto de quedar desorganizado.

Otros especialistas en psicología consideran que la costumbre de juntar pertenencias demuestra que la persona mantiene sentimientos reprimidos y conflictos emocionales no resueltos.

Pese a ello, es posible cambiar este mal hábito, sea desde una decisión propia o acudiendo a un profesional en la salud mental. Contar con un armario ordenado no solo mejor tu estado de ánimo, también ocasiona que tengas una mayor productividad en tus quehaceres.

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