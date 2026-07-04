Tener un objeto que usas cada día puede revelar mucho más sobre tu personalidad de lo que imaginas. Por ejemplo, contar con una taza favorita para servirte tu café cada mañana ha captado la atención de los expertos en psicología , lo que los obligó a realizar estudios al respecto. ¿Qué revela la ciencia sobre este patrón? Si te interesa conocer más detalles al respecto sobre esta rutina, te invito a leer los párrafos de este artículo.

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Ya sea en el desayuno o en la cena, acostumbras a usar tu taza favorita. Esta decisión se debe a que te encanta el diseño que presenta o te la obsequió una persona especial; por esa razón, te cuesta desprenderte de ella.

Ese cariño especial por artículos que utilizas diariamente —ya sea una billetera, una mochila, ropa o una cartera— va más allá de una simple costumbre, pues la ciencia que estudia el comportamiento humano considera que esta conducta revela rasgos profundos de la forma de ser de una persona.

Existen personas que usan una misma taza para tomar bebidas calientes cada día. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que tienen una taza favorita y la usan siempre

Distintos expertos en psicología coinciden que usar la misma taza en los desayunos y en las cenas brinda una sensación de familiaridad. Es decir, como se trata de un objeto conocido, se considera como algo seguro y capaz de transmitir calma en la rutina de quien lo pone en práctica.

Por su parte, el Rincón de la Psicología explica que quienes están acostumbrados a este hábito suelen ser muy posesivos con sus objetos personales; es decir, valoran cada artículo personal y no permitirían que otras personas la tomen sin su autorización.

Eso sí, dicho sentimiento aparece cuando la taza ha sido regalada por una persona muy especial, tal como te indiqué en párrafos anteriores. Para los especialistas, un simple regalo puede generar emociones muy potentes.

Las personas que acostumbra a usar su taza favorita cada día demuestran ser posesivos, según la psicología. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Este mismo portal considera que una taza favorita también nos puede representar, especialmente si tiene logos, diseños o frases con las cuales nos sentimos identificados. Entonces, cuando la observamos, se trata de un fiel espejo de nuestra personalidad.

Otros estudios señalan que este hábito estructurado funciona para dar orden al día y brindar un sentimiento de estabilidad, lo cual representa un método simple para dar continuidad a pequeñas acciones que ofrecen serenidad diariamente.

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