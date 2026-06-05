En un mundo cada vez más ansioso por realizar cada actividad, no suele ser común toparse con individuos que transmiten tranquilidad. En caso te hayas encontrado con alguno, posiblemente consideres que se trata de una buena enseñanza en el hogar, pero la psicología tiene otra perspectiva. No significa que estas personas no tengan problemas o presiones diarias; al contrario, saben manejarlas totalmente debido a la alta inteligencia emocional que poseen. Para que entiendas mejor este comportamiento, te invito a leer los siguientes párrafos de la presente nota.

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En algún momento de tu vida habrás tenido un conflicto que te permitió demostrar una actitud desenfrenada; parecía que nadie te podía controlar hasta que un familiar o una amistad tuya calmó las cosas con solo su presencia o decir unas cuantas palabras.

De hecho, quedas sorprendido porque pocas personas tienen la capacidad de transmitir esa calma y, mejor aún, evitar escenarios que seguramente te ibas a lamentar. Ante ello, te preguntas cómo puedes transmitir tanta calma en un momento de tensión y eso tiene una respuesta para la ciencia que estudia el comportamiento humano.

Estas personas parecen que no tuvieran complicaciones en sus vidas, pero realmente saben canalizar el estrés de una mejor forma. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Saben aplicar la inteligencia emocional

Distintos expertos en psicología consideran que una persona calmada suele poseer una excelente inteligencia emocional; es decir, cuentan con la capacidad de reconocer, comprender y manejar sus propias emociones y de otros individuos de manera útil .

Para Bristol Bruce Hood, catedrático de psicología del desarrollo de la Universidad de Bristol Bruce Hood, este tipo de personas suelen aplicar adecuadamente la escucha activa y comprenden el sentir y las incomodidades de la otra parte.

“Se trata de escuchar más de lo que hablas. No quiere decir que debamos quedarnos callados, sino concentrarnos en lo que la otra persona está diciendo”, explica el profesional citado.

Entonces, cuando un individuo se siente escuchado, logra liberar sus cargas internas y alcanzar una serenidad plena, lo que genera la impresión de que quien lo oye transmite paz.

Las personas que mantienen una escucha activa suelen transmitir más tranquilidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Una habilidad que pocas personas mantienen

Posiblemente consideres que la calma viene de nacimiento, pero esa idea es totalmente errónea. Estas personas han tenido que entrenar desde las adversidades para potenciar esta habilidad, el cual toma más tiempo de lo que imaginas.

El portal Medium señala que las personas calmadas han aprendido a tolerar el malestar y a mantener el enfoque en entornos caóticos. Entonces, acostumbrados a dicho panorama, pueden tomar decisiones más acertadas que les permite un constante crecimiento personal y profesional.

La calma está ligada a la paciencia, ya que se trata de una cualidad esencial que permite a hombres y mujeres mantener la serenidad y la tolerancia frente a los tiempos de espera, los contratiempos y las situaciones de provocación.

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