¿Eres una persona que acostumbra a usar emojis en tus chats diarios de WhatsApp ? Posiblemente consideres que se trate de una simple acción sin importancia, pero la psicología revela que utilizar estos populares símbolos esconde rasgos profundos en nuestra personalidad. Para que sepas los detalles completos sobre este comportamiento, es necesario que leas los siguientes párrafos.

TE PUEDE INTERESAR La psicología dice que las personas que siempre llegan temprano no solo son puntuales, sino que se sienten más tranquilas y organizadas

Toda persona que usa este aplicativo de mensajería habrá usado en algún momento estos emojis para acompañar una frase. El propósito es expresar alguna emoción, precisar el sentido de las palabras o mantener una comunicación más amigable.

Entonces, consideras que se trataría de un hábito que todo usuario suele aplicar de manera diaria, pero dicha práctica tiene un significado importante para los profesionales que estudian el comportamiento humano.

En una conversación para Telva , Elena Daprá, psicóloga integrativa, puntualiza que el envío de emojis refleja la dinámica de los vínculos personales y el nivel de eficacia para expresar lo que piensas .

Aunque te parezca increíble, el uso constante de emojis revela mucho de tu personalidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Pretenden enviar un mensaje “dinámico”

Desde la perspectiva de la profesional citada, hay personas que no pueden enviar un mensaje de texto que no incluya un emoticón, pues consideran que dicho expresión sería una respuesta fría, seca o desagradable por quien la recibe.

“Los emojis han surgido como una forma de compensar algo que la comunicación escrita ha perdido: el tono emocional. Cuando hablamos cara a cara contamos con la voz, la mirada, los gestos o la sonrisa para transmitir intención. Un mensaje escrito todo eso desaparece”, señaló Daprá.

Para la especialista, la sensibilidad desarrollada en la era digital ocasiona este hábito, señalando que el uso de emoticonos en WhatsApp busca proyectar cercanía y demostrar que el emisor se siente cómodo al interactuar con la otra parte.

Una estrategia de protección emocional

Usar emojis suele ser divertido y ocasiona que un chat se vuelva interactivo; sin embargo, lo preocupante surge cuando la persona recurre frecuentemente a estos recursos con la finalidad de “matizar” todo lo que está expresando, como si pretende complacer al receptor.

Daprá expresa que los individuos que aplican este comportamiento lo hacen principalmente por miedo al rechazo, el deseo de evadir confrontaciones o la intención de no defraudar a los usuarios con los que se comunica.

“Los emojis pueden convertirse en una herramienta para gestionar la ansiedad social más que para comunicar una emoción real”, añade.

Para la psicóloga Daprá, la persona que envía emojis pretende tener la aprobación del receptor. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué tipos de personas usan muchos emojis

La profesional explica que aquellos que usan estos caras amarillas tienen un perfil psicológico muy definido; se caracterizan por una elevada necesidad de aprobación, dificultad para establecer límites, temor al conflicto y sentir mucha sensibilidad ante la opinión de los demás.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!