El perfume suele ser una mezcla líquida de compuestos aromáticos que gran parte de la humanidad no duda en usarlo, pues emite una agradable fragancia en el trayecto realizado. A primera impresión, se trataría de una simple acción sin importancia, pero la psicología indica que puede revelar ciertos rasgos de la personalidad. Si te interesa descubrirlo, te invito a leer las siguientes líneas.

Todos hemos utilizado alguna fragancia por razones de citas, reuniones, entre otras situaciones sociales. Su propósito es fundamental e infalible: causar buena impresión ante la otra parte o los demás. Es así que lo usas a diario y eliges un aroma en particular

Aunque te parezca irreal, esos dos factores se relacionan con nuestra identidad y emociones, así lo explican los especialistas en salud mental. ¿Quieres saber qué revela esta ciencia?

Usar perfume con frecuencia también posee un significado para la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / FRANCO MONSALVO

Qué dice la psicología de las personas que utilizan perfume a diario

Los psicólogos consideran que aquel que usa perfume con frecuencia intenta transmitir control y seguridad ante las demás personas. De esa manera, está reforzando su autoestima y sensación de bienestar.

Y esto sí influye. Tal como te indiqué anteriormente, algunos individuos valoran la fragancia que usan los hombres o las mujeres. Es más, ciertos estudios resaltan que un buen aroma modifica la forma en que los demás perciben a quien lo lleva .

En términos simples, usar perfume a diario puede reforzar la autoestima propia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Otros especialistas en salud mental añaden que el aroma elegido puede revelar el tipo de carácter; es una forma de comunicar lo que realmente eres.

Por suponer, si te orientas por las fragancias florales o dulces, te caracterizas por ser romántico(a) o sensible; ahora, si prefieres los cítricos o frescos, posees una identidad enérgica y social.

Con lo señalado, un perfume no solo cumple una función aromática; también transmite tranquilidad y, sobre todo, refuerza la identidad personal mediante los olores que seleccionamos.