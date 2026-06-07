Vestir de negro se asocia principalmente con el deseo de proyectar misterio o tristeza ante los demás; es una creencia que ha tenido la mayoría de las personas. Pese a ello, la psicología ha revelado una perspectiva mucho más profunda sobre aquellos que prefieren las prendas negras al momento de vestirse. En caso estés interesado por conocer qué revela esta práctica, esta nota te revelará más detalles sobre este hábito que revela mucho de tu personalidad.

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Seguramente tú habrás usado una prenda negra para combinar tu outfit, ya sea un polo, pantalón, casaca o un accesorio; sin embargo, existen personas que recurren a este color en gran parte de sus outfits, como si se tratase de un estilo bien marcado.

No es una simple elección; este color funciona como un reflejo de la personalidad profunda. En una conversación con el diario ABC , la psicóloga Lara Ferreiro precisa que el negro puede manifestar poder y fortaleza.

Desde el punto de vista de Laura Fuster, psicóloga con especialidad clínica , representa un estilo personal fuerte, que no trata de seguir modas o presiones externas. En pocas palabras, se puede considerar como un individuo que suele ser individualista y tiene una identidad clara.

Los expertos en psicología consideran que el negro transmite poder y autoridad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Son autoexigentes y buscan la perfección

Fuster destaca que el negro es considerado como una opción infalible en la vestimenta, debido a su capacidad para combinar con cualquier ropa, ocultar imperfecciones y adaptarse adecuadamente a casi cualquier ocasión .

En ese caso, este tono de color suele ser el refugio de aquellas personas que experimentan un temor persistente al fracaso y que se juzgan severamente a sí mismas de manera recurrente.

Para Fuster, las personas que usan prendas negras suelen ser muy exigentes consigo mismas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La importancia de los colores al momento de vestir

Si eres una persona que se enfoca minuciosamente en los detalles, siempre tratas de combinar los colores en las prendas que usarás. No consideres que se trata de un simple hábito, pues los tonos que eliges tienen una influencia de lo que estás sintiendo en el momento, así lo explica Fuster.

Entonces, la especialista precisa que, si optas por colores vivos, tu estado de ánimo se elevará al momento, tu confianza aumenta y muestras una actitud positiva en tu día; caso contrario cuando tienes una jornada pésima, ya que te decidirás tonos neutros u oscuros.

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