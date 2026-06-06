Si bien todas las personas debemos vestirnos al momento de salir a la calle, existen contadas que tienden a llamar la atención por las prendas que usan. Posiblemente imagines que se trata de un estilo bien definido o pretenden causar impresión, pero esto tiene un significado que va más allá de lo que crees. Distintas investigaciones de psicología revela que lucir las mejores combinaciones reflejan un estado mental increíble. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo los siguientes párrafos.

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Existen personas que suelen captar tu atención por la forma en que se visten, ya sea usando prendas que combinan perfectamente o lucir diseños pocos habituales. Aunque no lo creas, esta simple acción proyecta rasgos profundos de su forma de ser.

Miguel Harto, psicólogo de Ivane Salud , explica que desarrollar y mantener un estilo personal bien definido transmite una identidad bien definida; es decir, revela quiénes somos, a qué nos dedicamos profesionalmente y qué nos gusta.

La ropa que usas transmite una identidad bien definida, según el psicólogo Harto. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Un outfit que genera confianza y mucha felicidad

La ropa que usas representa un significado de tu personalidad; para los psicólogos, esto es conocido se como la “cognición vestida”, el cual explica cómo las prendas que usamos influye en tus pensamientos, sentimientos y comportamientos.

Entonces, si la persona se viste con sus mejores outfits, solo está ocasionando que su confianza mejore y tenga mayor felicidad. La combinación de ambos factores permite que se acerque a los objetivos que tiene planificados, así lo explica el especialista citado.

Cuando se tiene un alto grado de confianza personal ocasiona que el nerviosismo y el estrés se reduzcan considerablemente. Por lo tanto, una autoestima sólida es clave para disminuir la presión emocional.

Un buen outfit suele aumentar la confianza y la felicidad de una persona, así indican estudios psicológicos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Se pretende transmitir liderazgo y seguridad

Harto añade que la forma en cómo vistes también es un indicador de estatus, estilo y personalidad. Desde hace décadas, ciertas prendas tenían el poder de transmitir liderazgo y autoridad; lo interesante es que eso ocurre hasta la fecha.

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