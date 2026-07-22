Cada vez es más común escuchar a alguien decir que le faltan horas a su día porque se dedican más a trabajar o su crecimiento profesional y así generar ingresos, dejando atrás la posibilidad de disfrutar de forma más equilibrada y perdiéndose momentos a nivel personal o familiar; sin embargo, no todos actúan así y saben balancear las cosas. Frente a este panorama, la psicología se encargó de analizar qué significa que algunas personas valoren más su tiempo que el dinero y los expertos coincidieron en que esto les permite tener mayor bienestar emocional y calidad de vida. Aquí te dejo más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que una persona valore más su tiempo que el dinero?

Según la psicología, priorizar el tiempo sobre el dinero se asocia con niveles más altos de bienestar emocional y satisfacción vital. Estas personas suelen tener mejor salud mental, priorizan las experiencias (como viajar o socializar) sobre la acumulación de bienes y evitan la trampa del estrés crónico y el agotamiento laboral.

El psicólogo Dan Gilbert de la Universidad de Harvard y autor del libro Tropezar con la felicidad (Destino) afirma que este enfoque conduce a una mayor felicidad general, siempre y cuando las necesidades básicas estén cubiertas. En lugar de obsesionarse con la maximización de ingresos, quienes valoran su tiempo suelen enfocar sus recursos en comprar tiempo libre (por ejemplo, pagando por servicios que les ahorren tareas domésticas)

Según la psicología, las personas que valoran más su tiempo que el dinero tienen una mejor calidad de vida. (Foto: gpointstudio / Magnific)

¿Qué caracteriza a las personas que valoran más su tiempo que el dinero?

Si bien durante mucho tiempo el éxito estuvo asociado a la obtención de altos salarios, ascensos laborales y estabilidad económica, hoy muchos valoran otros aspectos de la vida por encima de llenar su cuenta bancaria.

Una investigación realizada por especialistas de la University of British Columbia y la University of California destacó que muchos jóvenes tienen claro que disponer de tiempo para disfrutar, descansar y compartir con sus seres queridos es igual de importante que tener dinero para vivir cómodamente.

Las personas que valoran más el tiempo que el dinero son más felices y productivas. (Foto: Towfiqu barbhuiya / Pexels)

Estas personas priorizan la conciliación, el bienestar emocional y las experiencias sobre la acumulación material. Suelen delegar tareas cotidianas para enfocarse en lo que aman, evitan jornadas laborales extenuantes por cuidar su salud, y reportan niveles más altos de felicidad general.

Estos son los rasgos que más destacan:

Priorizan las experiencias frente a lo material: prefieren invertir su dinero en viajes, pasatiempos o tiempo libre antes que en comprar objetos de lujo.

prefieren invertir su dinero en viajes, pasatiempos o tiempo libre antes que en comprar objetos de lujo. Disposición a pagar por conveniencia: utilizan servicios que les ahorran tiempo, como entregas a domicilio, asistentes o plataformas de pago rápido, viéndolo como una inversión en calidad de vida.

utilizan servicios que les ahorran tiempo, como entregas a domicilio, asistentes o plataformas de pago rápido, viéndolo como una inversión en calidad de vida. Buscan trabajos con flexibilidad: otorgan más peso a la autonomía y al teletrabajo que a un salario mayor pero restrictivo.

otorgan más peso a la autonomía y al teletrabajo que a un salario mayor pero restrictivo. Enfoque en las relaciones sociales: invierten gran parte de su tiempo cultivando vínculos con familiares y amigos, lo cual es un factor determinante para una vida plena.

invierten gran parte de su tiempo cultivando vínculos con familiares y amigos, lo cual es un factor determinante para una vida plena. Mayor satisfacción vital: al no estar obsesionados con ganar más dinero, suelen sufrir menos estrés crónico y tienen un mejor equilibrio físico y mental.

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