No lo niegues, a todos nos ha pasado en algún momento. Tardas varios minutos en escoger algo dentro del catálogo o le das una oportunidad a la recomendación que te hizo tu mejor amiga, le pones play y a los pocos minutos ya tienes tu smartphone en la mano para revisar qué hay de nuevo en Instagram o responder ese mensaje que llegó a WhatsApp. A raíz de que esta escena se vuelve cada vez más cotidiana, la psicología se encargó de analizar qué significa que una persona vea una serie y también mire el celular a la vez. Esto tiene una verdad detrás y los expertos lo explican al detalle.

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¿Qué significa que una persona vez una serie y mire el celular a la vez?

El hábito de mirar el celular mientras ves una serie se conoce como “doble pantalla”. La psicología lo explica como una búsqueda constante de recompensas rápidas y una mente entrenada para saltar entre estímulos, lo cual reduce drásticamente la capacidad de concentración y la memoria sobre lo que ves.

“Nuestro cerebro tiene la capacidad de atender estímulos simultáneos (…) Tenemos menos paciencia, los minutos en los que el programa televisivo no nos distrae o no da respuesta a nuestras necesidades, elegimos no esperar y sabemos que la tecnología nos permite aprovechar más el tiempo, nos permite comunicarnos con personas, estar informados, distraernos o consumir”, afirmó Mireia Cabero, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Educación y Psicología de la UOC, según cita el medio TN.

El fenómeno no necesariamente significa que la serie sea mala o que la persona esté aburrida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué las personas miran series y revisan el celular a la vez?

La psicología advierte que este comportamiento refleja cambios profundos en la manera en que funciona nuestra atención y en cómo nos vinculamos con los estímulos digitales.

Esto no significa que la serie sea mala o que te hayas aburrido, sino que aparece como una dificultad creciente para sostener el foco durante un período prolongado sin alternar con otro estímulo. De esta manera, el celular se vuelve una válvula rápida de novedad, recompensa o alivio frente a cualquier pequeño bache de atención.

“Tenemos menos paciencia; los minutos en los que el programa televisivo no nos distrae o no da respuesta a nuestras necesidades, elegimos no esperar y sabemos que la tecnología nos permite aprovechar más el tiempo, nos permite comunicarnos con personas, estar informados, distraernos o consumir”, agregó Mireia Cabero, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a Men’s Health.

Según los expertos, este comportamiento responde a varias razones fundamentales:

Búsqueda de dopamina rápida: las redes sociales ofrecen recompensas inmediatas. Cuando el ritmo de la serie disminuye o hay pausas, el cerebro busca picos de placer más rápidos mediante notificaciones o mensajes.

las redes sociales ofrecen recompensas inmediatas. Cuando el ritmo de la serie disminuye o hay pausas, el cerebro busca picos de placer más rápidos mediante notificaciones o mensajes. Fobia a perderse algo (FOMO): detrás de este hábito suele esconderse el síndrome FOMO (Fear of Missing Out) y la ansiedad por estar hiperconectado, sintiendo la necesidad de no perderse ninguna interacción social en tiempo real.

detrás de este hábito suele esconderse el síndrome FOMO (Fear of Missing Out) y la ansiedad por estar hiperconectado, sintiendo la necesidad de no perderse ninguna interacción social en tiempo real. Adaptación de contenidos: tal como señala la psicología del comportamiento digital, este fenómeno es tan común que las productoras han cambiado el formato de los contenidos, creando historias de ritmo más acelerado y escenas simples que se entienden sin prestar atención al 100 %.

Ver una serie mientras se revisa el celular habla de una mente cada vez más entrenada para buscar recompensas rápidas. (Foto: Artur Apsitis / Pexels)

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