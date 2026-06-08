Pedir perdón es un acto de humildad y responsabilidad emocional, es dejar el orgullo de lado y aceptar que se cometió un error y que uno está arrepentido genuinamente; sin embargo, hay quienes han hecho de esto una constante en su vida. De seguro conociste a alguien que se la pasaba diciendo “lo siento” o “me equivoqué”, pero en realidad no es así o talvez seas tú quien siente que siempre se equivoca y necesita justificarse. Ante esto, la psicología se encargó de analizar qué significa que las personas vivan disculpándose por todo y la respuesta no es tan simple como parece. Y es que los expertos son enfáticos en afirmar que todo tiene un punto de origen en la infancia y cómo esto marcó a un individuo. Aquí te explico lo que argumentan los especialistas para que entiendas mejor a ese compañera de trabajo, familiar, pareja o puedas darte cuenta de qué te está pasando en realidad.

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¿Qué significa disculparse por todo para la psicología?

Una disculpa genuina sana heridas y fortalece los vínculos, además de que valida los sentimientos de la otra persona. Hacerlo en el momento adecuado demuestra que se tiene más empatía y responsabilidad afectiva ya que un pedido de perdón sincero implica arrepentimiento real y viene acompañado de un cambio de conducta tangible para no repetir el error; sin embargo, ¿qué pasa si alguien sigue el patrón de disculparse en exceso?.

Los expertos coinciden que es una señal de inseguridad, culpa o necesidad de aprobación. Cuando alguien se disculpa constantemente por detalles sin importancia, irrelevantes o cosas que escapan de su control, la psicología identifica mecanismos de defensa invisibles.

La psicóloga Stephanie Banda detalló en su cuenta de TikTok que “las personas que constantemente piden perdón, tienen algo pendiente por sanar”, ya que “recuerdan haber crecido en ambientes u hogares en donde los castigos eran habituales, donde siempre se les señalaba que habían hecho algo mal o se les culpaba por aparentes cosas que sucedían. Sienten que siempre eran los que salían regañados independientemente de la situación”.

Estas personas crecieron en entornos tensos, con castigos frecuentes o discusiones constantes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué las personas se disculpan por todo

Los expertos coinciden que esta conducta se afianza en la infancia cuando se daba recompensas al portarse bien o ser obediente, pero se castigaba el conflicto haciendo que muchos niños sintieran que el “no molestar” o “no dar problemas” era la única vía para ser amado y tratado con cariño. Es por eso que en la adultez estas personas se disculpan en exceso para no ser rechazadas o para no incomodar a los demás.

“El lenguaje es un reflejo de la mente: el que pide perdón continuamente está proyectando una mala imagen de sí mismo, una autoimagen deficiente”, explicó la psicóloga Olga Merino a ‘Vanitatis’. Y es que el ambiente en el que se creció influye y en familias donde todo era control y el cariño estaba condicionado al buen comportamiento, al crecer se proyecta en supervivencia emocional mediante el perdón. Por eso las disculpas constantes son una manera de control o de adelantarse a la crítica.

Estas personas fueron retadas en su niñez y aprendieron que pedir perdón y asumir la culpa era la forma más rápida de calmar el ambiente. (Foto: Monstera Production / Pexels)

Qué motiva el que una persona siempre pida disculpas

La psicología reconoce dos grandes motivadores de este hábito: la culpa y la necesidad de aprobación. Por un lado, algunas personas generan sentimientos de culpa excesivos, creyendo que todo lo que hacen o dicen puede perjudicar a los demás, aunque no sea cierto. Por el otro, aparece la búsqueda constante de aceptación externa: el deseo de complacer, de sentirse validadas, incluso a costa de sí mismas.

Al pedir perdón, la persona busca reducir su ansiedad y restablecer la armonía, sin embargo, lo que refuerza es la inferioridad y perpetúa la inseguridad.

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