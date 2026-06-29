Mientras unos llevan la “sonrisa a flor de piel” y su alegría es tan intensa y profunda que se nota de inmediato en el rostro, otros no pueden ocultar su enojo y parecen vivir de mal humor todo el tiempo. Teniendo en cuenta que cada vez es más común encontrar hombres o mujeres que están en una queja constante, tienen irritabilidad o pierden la paciencia rápidamente, la psicología se encargó de analizar por qué las personas viven enfadadas todo el tiempo. Los expertos llegaron a la conclusión de que no tienen mal carácter, sino que están saturadas y estresadas por lo que caen en esa sensación permanente de que todo les molesta.

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¿Qué significa para la psicología que las personas vivan enfadadas todo el tiempo?

El enfado es una emoción básica de supervivencia que prepara al cuerpo para la “lucha o huida”. Las personas se enfadan cuando sienten una amenaza a sus intereses o cuando la realidad no cumple con sus expectativas, lo que genera frustración, impotencia o dolor.

La psicología explica que las personas que viven enfadadas no suelen reaccionar por el entorno, sino por una interpretación distorsionada de la realidad. El enojo constante suele actuar como un mecanismo de defensa para enmascarar emociones vulnerables, como la tristeza, la inseguridad o el miedo a salir lastimado.

Teniendo en cuenta que en diversas ocasiones el enfado se refleja en la irritabilidad o en tener poca paciencia, Sonia Díaz Rois, mentora y coach especializada en gestión del enfado y comunicación consciente, remarca en ‘Voz Populi’ que “muchas personas creen que tienen mal carácter y lo que tienen es saturación”.

Las personas que viven enfadadas tienen incapacidad para gestionar la frustración. (Foto: Liza Summer / Pexels)

Esto se debe a que muchas personas viven molestas sin darse cuenta y confunden la acumulación emocional con “tener mal carácter”. “No explotamos por una tontería. Explotamos por esas cien cosas pequeñas que hemos ido dejando pasar durante demasiado tiempo (…) Es mucho más habitual hablar de mal carácter, cansancio, estrés o falta de paciencia que reconocer directamente el enfado”, explica la coach.

Para la experta, muchas personas creen que reaccionan de esta manera “porque son así”, cuando lo que ocurre es que llevan demasiado tiempo acumulando tensión, exigencia, cansancio o frustración. “Muchas veces no es que seas así. Es que llevas demasiado tiempo viviendo de un modo concreto”.

La ira puede enmascarar agotamiento provocado por asumir demasiada responsabilidad durante demasiado tiempo. (Foto: Nicola Barts / Pexels)

¿Qué caracteriza a las personas que viven enfadadas?

Entre los rasgos principales destacan:

Incapacidad para gestionar la frustración: tienen un umbral bajo de tolerancia a los inconvenientes diarios y un sistema nervioso saturado que procesa mal el estrés.

tienen un umbral bajo de tolerancia a los inconvenientes diarios y un sistema nervioso saturado que procesa mal el estrés. Vulnerabilidad oculta: detrás de la actitud irritable suele esconderse un gran sentido de la justicia o una alta sensibilidad, donde la ira funciona como una barrera para protegerse de futuras heridas.

detrás de la actitud irritable suele esconderse un gran sentido de la justicia o una alta sensibilidad, donde la ira funciona como una barrera para protegerse de futuras heridas. Emociones encubiertas: en muchas ocasiones, especialmente en varones, la ira constante esconde tristeza o depresión no diagnosticada, una conducta reforzada por mandatos sociales.

en muchas ocasiones, especialmente en varones, la ira constante esconde tristeza o depresión no diagnosticada, una conducta reforzada por mandatos sociales. Trastornos de salud mental: si el enojo es extremo, desproporcionado e incluye ataques físicos o verbales recurrentes, puede estar relacionado con trastornos como el Trastorno Explosivo Intermitente.

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