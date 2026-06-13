Hay quienes han desarrollado la biofilia, que es una conexión instintiva innata que los seres humanos tienen con la naturaleza y todas las formas de vida y por eso han decidido colocar macetas en cada rincón de su hogar, mientras que otros saben que es una forma de darle estética al lugar, pero también de reducir el estrés y buscar un equilibrio emocional. Y tus familiares y amigos te bromean con que eres “la señora de las plantas” o que llegaste a los 40 soltero y solo te dedicas a cuidar tu llama plata, regar tu árbol de jade o tu anturio rojo, pues esta información te interesará. Y es que la psicología se encargó de analizar qué significa que una persona viva rodeada de plantas y no solo tiene que ver con el bienestar o decoración. Aquí la información que necesitas conocer.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de las personas que felicitan sinceramente a otras por sus éxitos

¿Qué significa para la psicología que una persona viva rodeada de plantas?

Así como algunos prefieren tener mascotas en casa, hay quienes no se sienten en paz si es que no abunda el verde en sus espacios. Ya sean pequeños cactus en el escritorio hasta balcones o terrazas llenos de vegetación. Si bien le dan un tono distinto al ambiente, detrás de esta afición puede haber mucho más.

Los especialistas han analizado qué significa que una persona tenga tantas plantas en casa y lo primero que se destaca es una especial sensibilidad hacia los entornos que generan calma y bienestar, pero no es lo único. Y es que también son una fuente de tranquilidad, pueden contribuir a reducir la sensación de estrés y favorecer estados emocionales más positivos.

Instituciones como el Centro de Psicología y Salud Mental ADIPA explican que las actividades vinculadas con el cuidado de especies vegetales pueden favorecer la serenidad y reducir la tensión. La jardinería, incluso en formatos pequeños como balcones o patios internos, funciona como una rutina que ordena y estabiliza. Entonces, quienes se rodean de plantas pueden estar buscando un entorno más armónico.

La forma en que cada persona organiza su hogar habla de sus preferencias, hábitos y emociones. (Foto: Sasha Kim / Pexels)

La importancia de cuidar las plantas a nivel emocional

Las plantas no solo aportan color, textura y vida a los espacios, sino que requieren de mucho cuidado y responsabilidad por parte de las personas. Tomarse unos minutos del día para regalar representa una pausa dentro del ajetreo diario, algo que ayuda a desconectar de las preocupaciones cotidianas.

Además, los psicólogos relacionan esta afición con la necesidad de establecer vínculos de cuidado, una sensación de propósito y satisfacción personal. A esto se le suma la empatía, capacidad de compromiso, paciencia y la capacidad de conectar con la naturaleza, desarrollar hábitos de cuidado y crear espacios que favorezcan la calma.

Para la psicología, esto no se trata solo de una cuestión estética. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

El poder de las plantas sobre el estado de ánimo

Ya te conté que dedicarte a su cuidado y riego refleja rasgos como constancia, sensibilidad y la necesidad de contacto con lo natural, pero las plantas también son un regulador emocional, ¿cómo así? pues tienen un gran vínculo con la vida, la renovación y el equilibrio, además que traen tranquilidad al ambiente y dan bienestar y equilibrio al día a día de las personas.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí