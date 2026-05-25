Sentir que esa persona especial ya no está aquí es un golpe fuerte para cualquiera. Llegar a casa y ya no ver a uno de tus padres, saber que tu mejor amigo ya no responderá tus mensajes de WhatsApp, que quedaron planes inconclusos con tu pareja o que tu mascota ya no te acompañará en tu día a día pueden hacer que la vida cambie y para muchos no tenga una explicación o salida. Es aquí donde muchos afirman que mientras extrañas a alguien, es más probable que tus emociones pasen de la felicidad a la tristeza al instante, algo totalmente avalado por la psicología. Y es que en esta etapa de duelo es totalmente normal que tu estado de ánimo cambie en segundos y puedas sentirte feliz al recordar algo bonito y, de pronto, caer en tristeza o nostalgia al notar que esa persona ya no volverá. Hoy te explico lo que los expertos afirman sobre este proceso.

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¿Por qué extrañar mueve tanto nuestras emociones?

Desde la psicología, extrañar a alguien se entiende como una experiencia emocional compleja que mezcla nostalgia, tristeza, melancolía e incluso momentos de alegría y gratitud. Extrañar significa que esa persona ocupa un lugar importante en tu vida y que su ausencia tiene un impacto real en tu mundo interno. Es aquí donde aparece el carrusel de emociones donde distintos sentimientos se activan casi al mismo tiempo.

Mary C. Lamia, Doctora en Filosofía, indicó en Psychology Today que cuando recuerdas a alguien que extrañas, tu mente trae escenas cargadas de emoción: risas, conversaciones, momentos compartidos. Esos recuerdos activan emociones positivas, pero de inmediato el cerebro “actualiza” la escena a la realidad presente: esa persona ya no está contigo, y ahí aparece la tristeza, la soledad o el vacío. Ese choque entre lo que fue y lo que es explica por qué puedes pasar de la felicidad al desánimo en cuestión de segundos.

Cuando recuerdas a alguien que extrañas, tu mente trae escenas cargadas de emoción: risas, conversaciones, momentos compartidos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué significa que tus emociones pasen de la felicidad a la tristeza al instante

Desde la psicología, al recordar un momento feliz con esa persona, el cerebro contrasta inmediatamente ese recuerdo con tu realidad actual, provocando una transición abrupta hacia la tristeza. Esta mezcla de emociones positivas y negativas es una reacción normal ante la pérdida o el distanciamiento de alguien importante.

Experimentar felicidad y tristeza al mismo tiempo es un fenómeno conocido como “afecto ambivalente”: sentir emociones mezcladas, como nostalgia dulce y dolor al mismo tiempo cuando se recuerda a alguien que ya no está. El artículo en Psychology Today explica que, ante una pérdida, recordar un momento positivo suele ir seguido rápidamente por una emoción negativa, porque reinterpretamos ese recuerdo desde la realidad de la ausencia. En otras palabras, el cerebro no se queda solo en “qué bonito fue”, sino que añade “y ya no lo tengo”, lo que genera ese cambio brusco de estado de ánimo.

La tristeza, lejos de ser solo algo “negativo”, es una emoción básica que nos ayuda a procesar pérdidas, desilusiones o separaciones importantes.(Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología sobre la tristeza al extrañar

La tristeza, lejos de ser solo algo “negativo”, es una emoción básica que nos ayuda a procesar pérdidas, desilusiones o separaciones importantes. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican que la tristeza activa un proceso psicológico que permite enfrentar situaciones adversas y reorganizar la vida después de una pérdida, ya sea de una persona, una relación o una expectativa. Cuando extrañamos, esa emoción de tristeza suele aparecer porque estamos intentando adaptarnos a una nueva realidad sin esa persona.

También llega acompañada de sensación de vacío, apatía, ganas de llorar, melancolía, desánimo o incluso problemas de concentración. Esto, para muchas personas, les impide seguir con su vida cotidiana, mantener relaciones sanas o disfrutar de otras áreas de su día a día.

Los efectos de extrañar en la salud mental

Extrañar implica vivir mentalmente entre dos tiempos: el pasado, donde esa persona estaba, y el presente, donde ya no está. Esto genera un “vacío emocional” que impacta el bienestar general, desencadenando pensamientos recurrentes sobre la persona ausente y reviviendo memorias una y otra vez. En algunos casos, esto puede aumentar la ansiedad, los cambios de humor y la sensación de soledad, sobre todo cuando la separación fue abrupta o dolorosa.

Por eso, muchas personas experimentan una montaña rusa emocional que incluye momentos de alivio, pánico, tristeza intensa y, a veces, breves instantes de esperanza.

Si estás pasando por este proceso de dolor, los psicólogos recomiendan, además, encontrar formas concretas de canalizar la nostalgia: escribir sobre lo que sientes, hablar con alguien de confianza, crear nuevos rituales o actividades que honren lo vivido sin quedarte anclado a ello.

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