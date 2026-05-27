Si hay días en los que el estrés parece apoderarse de todo tu ser, el mal humor te hace enfrentarte a quienes más quieres y sientes que las responsabilidades te sobrepasan, talvez sea el momento de tomar una decisión que venías postergando y dedicarle unos minutos a mover tu cuerpo. Una buena opción puede ser regalarte 60 minutos de Zumba, un entrenamiento cardiovascular intenso y divertido, o simplemente poner tu música favorita y moverte sin parar por tu casa, ¿por qué? la razón es muy simple y llega desde el lado de la psicología y la neurociencia ya que bailar se ha convertido en una herramienta muy poderosa gracias a ser una especie de “analgésico natural” que protege y fortalece el cerebro, además de aliviar el dolor físico y emocional. Así lo recalcan los estudios y aquí te cuento lo que necesitas saber para ya no dejar de lado esas ganas de inscribirte a un taller, meterte a las clases en el gimnasio o ir a ese parque cercano a tu casa donde se reúnen todas las noches con el parlante encendido con cumbia, salsa, bachata, merengue, reguetón o cualquier otro ritmo ya que lo que importa, según la psicología, es moverte con regularidad y permitir que tu cuerpo active ese efecto analgésico y protector del cerebro.

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Por qué bailar tiene un efecto analgésico en tu cuerpo

El estudio de la Universidad de Oxford “Silent disco: bailar en sincronía conlleva un aumento del umbral del dolor y una mayor cercanía social” analizó qué pasa cuando varias personas bailan coordinadas entre sí, al ritmo de la misma música, incluso usando audífonos en silencio externo. La conclusión central es muy potente: cuando bailamos sincronizados con otros, el umbral del dolor aumenta, es decir, resistimos mejor molestias físicas, y al mismo tiempo sentimos más conexión y cercanía con el grupo.

Liderado por la investigadora Emma Cohen y el profesor Robin Dunbar (publicado en Biology Letters), investigó por qué las culturas humanas siempre han utilizado el baile y la música como herramientas de cohesión. Al moverte al mismo ritmo se estimula una mayor producción de endorfinas que actúan como analgésicos naturales y generadores de bienestar.

Cuando bailamos se produce un efecto analgésico y notamos menos el dolor. (Foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

Qué sucede en tu cuerpo cuando bailas al mismo ritmo que otras personas

El baile puede convertirse en una forma de medicina emocional y cerebral y la producción de endorfinas, que actúan como calmantes naturales y mejoran el estado de ánimo, tiene efectos clave en tu cuerpo:

Mayor umbral del dolor: las personas que bailaron de forma sincronizada demostraron una tolerancia física al dolor significativamente mayor que aquellas que se movían de manera descoordinada o hacían ejercicio sin ritmo.

las personas que bailaron de forma sincronizada demostraron una tolerancia física al dolor significativamente mayor que aquellas que se movían de manera descoordinada o hacían ejercicio sin ritmo. Cercanía social: el aumento en los niveles de endorfinas actúa como un “pegamento social”, fomentando un sentimiento de confianza, empatía y unión instantánea entre los participantes, incluso si se trata de desconocidos.

el aumento en los niveles de endorfinas actúa como un “pegamento social”, fomentando un sentimiento de confianza, empatía y unión instantánea entre los participantes, incluso si se trata de desconocidos. Foco y atención: al concentrarte en la música, los pasos y el cuerpo, tu atención se desplaza del malestar físico o emocional, algo muy estudiado en psicología del dolor.

Los efectos positivos de bailar

“Cuando bailamos se produce un efecto analgésico, la sensación de dolor es menor y se lleva de una forma más satisfactoria y hacemos que tengamos una sensación con el cuerpo mucho más equilibrada”, aseguró la neurocientífica Nazareth Castellanos en una aparición reciente en el programa ‘Saber Vivir’.

Además, agregó que “supone beneficios para la salud cerebral el hecho de bailar de forma regular. Nos hace tener mejor memoria y mejor capacidad de atención, pero sobre todo tiene muchos beneficios en nuestra salud mental”.

Si te preguntas por qué pasa esto, pues cuando bailas el cerebro activa áreas cerebrales que se coordinan y que normalmente no trabajan juntas, y eso genera que el estado de ánimo mejore porque se encienden los circuitos de recompensa y se segrega dopamina en zonas que se relacionan con la motivación y el placer.

Cuando bailamos sincronizados con otros, el umbral del dolor aumenta, es decir, resistimos mejor molestias físicas, y al mismo tiempo sentimos más conexión y cercanía con el grupo. (Foto: Wellness Gallery / Pexels)

Cuáles son los beneficios de bailar en grupo para la psicología social

El baile en grupo tiene un plus: muy pocas actividades mezclan a la vez ejercicio físico, música, memoria, coordinación, emoción, sincronía social y creatividad, lo que convierte la pista de baile en un laboratorio perfecto de salud cerebral. Por eso la psicología social considera el baile sincronizado como una herramienta poderosa para reforzar vínculos, reducir la sensación de soledad y aumentar la confianza en los demás.

Eso no es todo, pues favorece la cohesión de grupo, la confianza y la sensación de comunidad, sobre todo cuando se baila en pareja o en grupo y reduce la sensación de soledad porque ofrece un espacio de expresión emocional segura, clave para la salud mental de migrantes y comunidades que cargan con estrés crónico.

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