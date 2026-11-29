Para resolver un problema se necesita concentración. Si bien algunos les funciona mantenerse analizando la situación, hay ciertas personas que prefieren levantarse de su asiento y caminar por varios minutos. ¿Tú también te acostumbras a ello? Te comentaré que esto tiene un significado para la psicología que te interesará conocer.

Quizás consideres que se trata de un simple mecanismo para despejar el cerebro, pero esta ciencia considera que dicha acción tiene un efecto positivo sobre la actividad cerebral.

La psicología afirma que este hábito tiene resultados beneficios para resolver un problema. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Esto dice la psicología sobre quienes caminan para buscar soluciones

Para tener una mejor comprensión sobre este hábito es crucial mencionar el estudio publicado en la revista PLOS ONE. Según la investigación científica, cuando una persona comienza a caminar para hallar una solución fomenta la creatividad.

En términos más sencillos, cada paso realizado permite que el cerebro genere más ideas y explore diferentes caminos para dar solución a un problema presentado. De esa manera, se fomenta el pensamiento divergente.

Para los psicólogos, las caminatas fomentan el pensamiento divergente. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por su parte, los especialistas de Psicología Mavi afirman que caminar al aire libre permite “cambiar el foco”. En ese preciso momento, el cerebro no queda atrapado en dicha preocupación o problema, pues también presta atención a los sonidos o a las personas que se desplazan a nuestro alrededor.

“Nuestro cerebro sigue pensando, pero ya no hace desde la misma tensión”, añade.

No sería lo único. Otros especialistas en psicología destacan que las caminatas mejoran el estado de ánimo y regulan los niveles de estrés. Es así que la persona entra en un estado mental que le permite razonar con mayor precisión.

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