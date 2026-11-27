Cada vez que exista una situación donde debamos decidir, lo ideal es orientarnos por nuestra preferencia y no dejarnos llevar por la opinión de los demás; sin embargo, hay ocasiones donde ciertas personas prefieren que otras tomen la alternativa adecuada. ¿Por qué ocurre esto? En caso te identifiques con ello, la psicología tiene una respuesta interesante que te la revelaré a continuación.

Esto pudiste haberlo experimentado durante una salida entre amigos, una cena, entre otras situaciones sociales donde se debe tomar una decisión. Si bien brindas tu opinión, finalmente dices “elige tú” o “decide tú”.

Con lo señalado, ¿este hábito realmente se trata de algo negativo? Los especialistas en psicología tienen distintas posturas que es necesario prestar atención.

Dar el paso a que una persona tome una decisión no tiene por qué considerarse negativo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que dejan que los demás decidan

La psicología señala un aspecto importante en dicha situación: una persona puede permitir que los demás decidan en su lugar si consideran que dicha decisión no influye negativamente en su vida. Esto no significa que no le tome la importancia debida, pero pretende evitar tensiones y disfrutar del momento.

Por su parte, la especialista Ana Galán revela que este hábito puede ser una clara señal de flexibilidad y empatía, pues en el primer aspeto el ser humano intenta mostrar una mejor actitud al valorar la compañía en sí; mientras que en el segundo procura respetar el deseo de los demás.

Otros profesionales de la salud mental afirman que dar carta libre a que los demás decidan en una situación no significa una muestra de carácter o debilidad ante los demás; al contrario, estas personas pueden caracterizarse por presentar convicciones firmes y establecer límites.

La empatía es una de las características principales de estas personas, según la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Delegarse una responsabilidad de decisión a otras personas también se entendería como la liberación de una carga negativa en caso la supuesta elección termine afectando. Entonces, para evitar ello, prefieren que otros asuman esa obligación.

Con lo indicado, no tienes por qué considerarte débil o de poca intervención cuando se requiera tomar una decisión. Como te indiqué anteriormente, dependerá de la importancia de la situación para que elijas qué opción es la mejor.

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