Antes de dormir, elegimos las prendas adecuadas para gozar de un sueño placentero. Sorpresivamente, hay personas que no pueden acostarse sin tener las medias puestas. ¿Te identificas con este hábito? Seguramente que sí e imaginas que lo realizas por simple comodidad, pero la psicología tiene una postura que te interesará descubrir.

Existe la creencia de que el uso de medias a la hora de dormir se debe a un clima frío en horas de la noche, pero no; realmente se trata de una costumbre que se realiza tanto en época de invierno como en verano.

Entonces, ¿qué significa realmente este hábito? Tras años de estudios, los especialistas en salud mental tienen una respuesta al respecto.

¿Qué revela la psicología respecto a este hábito? (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre quienes duermen con las medias puestas

Los especialistas en salud mental resaltan que ciertos hábitos favorecen para conciliar el sueño. Unos claros ejemplos son dormir con medias, abrazar una almohada o usar una cierta manta; de esa manera, la persona puede experimentar familiaridad y tranquilidad.

En el caso de dormir con calcetines cada día solo logra una rutina. Es así que la persona se siente protegida al momento de descansar; caso contrario ocurre cuando no los lleva puestos, ya que le cuesta dormir a la brevedad posible.

Los especialistas en psicología afirman que este hábito logra que la persona sienta seguridad a la hora de dormir. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ludmila Nilava

Desde otra perspectiva, una publicación de la revista Journal of Environmental Psychology afirmó que dormir con las medias puesta se asocia con una buena sensación física y emocional, pues se pone en evidencia que la persona es metódica, organizada y le agrada tener el control de su entorno.

Pese a esto, no todo puede ser positivo. Otros estudios en psicología añaden la posibilidad de que cubrirse los pies con las medias se asociaría a un apego seguro. Eso sí, faltan realizar más estudios para afirmar esta versión

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