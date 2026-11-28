Cuando tenemos un mal día, los pensamientos negativos inundan nuestro cerebro, incluso hasta cuando pretendemos dormir. Es así que comenzamos a recordar cualquier momento molesto o preocupación por varios minutos. En ese sentido, una práctica efectiva que reduce considerablemente esta rumiación es escribir en un bloc físico o aquel que tenemos en el móvil. Si bien se trata de una acción recomendada, también tiene un significado para la psicología.
No todos acostumbran a realizar este proceso, pues prefieren procesar sus pensamientos por varios minutos. Desafortunadamente, estar dando vueltas y vueltas nuestro cerebro antes de dormir solo alarga el “sufrimiento” y afecta el estado de ánimo.
Ante esa gran cantidad de pensamientos y preocupaciones que pasan por la mente, los profesionales aconsejan rotundamente en escribir un diario, ya sea antes de dormir o en cualquier momento del día.
Esto dice la psicología de quienes escriben en un diario antes de dormir
Un estudio realizado por la Universidad de Baylor, en Estados Unidos, concluyó que realizar esta práctica tiene grandes beneficios a la hora de dormir. Los resultados confirmaron que quienes escribían en un cuaderno al acostarse conciliaban el sueño con mayor rapidez.
Además, cuanto más detallado era el texto, menor era el tiempo disponible para que estas personas pudieran dormir.
Para complementar esta información, el psicólogo Yidaki Antonio Valenzuela explicó a Psicología y Mente que esta práctica fomenta el desarrollo personal y el autoconocimiento, aunque sería más efectivo si quien lo realiza está llevando un proceso de psicoterapia.
Otro punto interesante ofrecido por el especialista es que también ofrece claridad mental. Es decir, si la persona plasma sus pensamientos o preocupaciones en un bloc de notas antes de dormir, “logra una mayor comprensión de lo que sucede en su realidad interna y externa”.
También sirve como regulador de emociones, reduciendo los síntomas de depresión y ansiedad. En términos simples, mejora el estado de ánimo en cuestión de minutos.
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