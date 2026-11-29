En un desacuerdo, es inminente que aparezcan las emociones negativas, tales como la tristeza, el enojo, el estrés, entre otras. Sin embargo, hay ciertas personas que comienzan a hablar más fuerte como si intentarán establecer autoridad ante los demás. ¿Te identificas con ello? De ser afirmativo, es necesario que prestes atención a lo que dice la psicología al respecto.

Cuando alguien se expresa efusivamente durante una discusión, se perciben distintas conclusiones sobre su personalidad; es posible que se diga que dicha persona es agresiva, egocéntrica, entre otras opciones.

Si bien puede ser una postura acertada, los especialistas en salud mental tienen una respuesta diferente. Tras años de estudios, los profesionales han obtenido conclusiones que captarán tu atención.

Los psicólogos señalan que alzar la voz no necesariamente significa que la persona sea agresiva o egocéntrica. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de quienes hablan más fuerte en un desacuerdo

Para comenzar, te quiero explicar una investigación realizada por los psicólogos Rainer Banse y Klaus Scherer, provenientes de la Universidad de Humboldt y de Ginebra, respectivamente.

Para ambos autores, la intensidad de la voz suele revelar qué tipo de emoción está expresando una persona. Entonces, si alguien comienza a hablar con voz alta, existen dos posturas: puede estar enfadado o sentirse entusiasmado .

Esta posición también fue respaldada por los psicólogos Aron Siegman y Stephen Boyle, provenientes de la Universidad de Maryland, con su investigación publicada en 1993.

Con lo señalado, se puede determinar que las emociones influyen en demasía cuando alguien alza la voz ante un desacuerdo, pero no sería lo único, ya que otros profesionales en psicología afirman que esta costumbre también proviene desde la infancia.

Para algunos psicólogos, el hábito de alzar la voz se origina desde la infancia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por ejemplo, si un hombre o una mujer creció en un ambiente familiar donde sus distintos integrantes se expresaban con voz alta, adoptará esa misma conducta.

Esto también pone en evidencia que quien está acostumbrado a este comportamiento tiene dificultades para regular sus emociones; le cuesta saber controlarlas y pueden expresarlas sin tener en consecuencia las palabras que dirán.

En caso poseas este hábito, lo adecuado es acudir a un profesional de salud mental para que te realice un diagnóstico y te informe si necesitas terapia. Quizás puedas verlo como algo ordinario, pero dicha actitud puede deteriorar los vínculos que posees.

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