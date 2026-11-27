¿Eres una de esas personas que acostumbra a dar un abrazo cuando saludas? Puede parecer extraño, pero ocurre en cada parte del mundo. A primera impresión creerás que se trata de una muestra de cariño hacia la otra parte, pero los especialistas en psicología tienen una postura diferente que captará tu atención. Para conocer los detalles completos sigue leyendo este artículo informativo.

Esto ocurre habitualmente cuando no existe una cercanía constante con alguno de los integrantes de tu círculo social por razones personales o laborales. Entonces, dar un abrazo en el saludo puede entenderse como un “te extrañé”.

A parte de ello, los profesionales han realizado estudios para comprender un poco más sobre este gesto bien recibido por gran parte de la humanidad; los resultados son interesantes.

Un abrazo es capaz de tener efectos positivos en ambas partes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / didierbarreix

Qué dice la psicología de las personas que saludan dando un abrazo.

Existe una postura interesante ofrecida por la Clínica Alemana , al resaltar que un abrazo tiene el poder suficiente para fortalecer los vínculos; estos se pueden entender relaciones entre amigos, familiares o parejas.

También tiene efectos positivos en el plano fisiológico, pues realizar este gesto afectivo reduce considerablemente el cortisol, una hormona vinculada al estrés. En ese sentido, ambas partes pueden sentir tranquilidad al otorgarse un abrazo.

Retomando a la salud mental, los psicólogos afirman que quienes están acostumbrados a saludar con un abrazo pueden destacarse por ser empáticos y nobles; son consciente que realizar dicha acción puede mejorar el estado de ánimo.

Dar un abrazo al salud puede ser una muestra de cariño y nobleza. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

A pesar de estos puntos señalados, no todo tiene que ser positivo. Los especialistas del Centro de Psicología de Madrid indican que este hábito está demostrando que la persona experimenta soledad y tristeza. Entonces, cuando abraza, puede liberar —en cierta parte— esa carga negativa.

Con lo señalado, mantén o incluye la costumbre de dar abrazos mientras saludas. A fin y al cabo, permites que tus relaciones se consoliden y logras que la otra parte pueda sentir una breve alegría en caso esté pasando un momento agotador.

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