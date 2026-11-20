Si bien existen personas que tienen bien definido qué platillo elegir en un restaurante, también hay unas cuantas que se saturan al decidir qué opción sería la más recomendable. Puede tratarse de un hábito sin importancia, pero los expertos en psicología tienen una postura interesante al respecto. ¿Realmente se trata de una acción negativa? La respuesta podrás conocerla en los siguientes párrafos.

Cada restaurante cuenta con una carta con múltiples opciones para comer. En ese momento, la persona comienza a revisar platillo por platillo con la finalidad de elegir una opción adecuada para su paladar.

El solo hecho de realizar esta acción revela ciertos rasgos de la personalidad de quien lo pone en práctica; así lo determinaron distintos estudios sobre salud mental.

A muchas personas se toman el tiempo necesario para escoger un platillo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que tardan en elegir qué comer en un restaurante

En una entrevista concedida a CuerpoMente , la psicóloga Martín Enjuto explicó que tardarse al momento de elegir un platillo puede revelar que la mente de la persona está saturada ante las distintas opciones presentadas en la carta.

“Este fenómeno se relaciona con la sobrecarga de elección, un concepto psicológico que describe cómo una abundancia de alternativas puede dificultar la toma de decisiones en determinadas circunstancias”, explicó.

La profesional añadió que el estado emocional y el nivel de cansancio también influye en dicho comportamiento. Entonces, si tuviste un día “malo” o recargado de distintas responsabilidades, no tendrás la agilidad necesaria para decidirte por una opción en un restaurante.

Tardarse en elegir una opción puede ser una señala de perfección y autoexigencia, según la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Anna Avilova

Existe una perspectiva ofrecida por Enjuto que vale la pena tomar en cuenta: estas personas pueden caracterizarse por buscar la perfección o por presentar una elevada autoexigencia.

En términos simples, pretende que su experiencia en dicho restaurante sea favorable; entonces, aplica el análisis para encontrar el mejor resultado posible. De esa manera, evitará futuros arrepentimientos.

“Cuando intentamos evitar cualquier posibilidad de decepción, podemos dedicar demasiado tiempo a comparar alternativas que, en realidad, son perfectamente válidas”, declaró ante el medio citado.

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