Darle una segunda oportunidad a un viejo amor es un camino que cientos de personas eligen, pero la razones detrás de esta decisión suelen ser más difíciles de lo que parece a simple vista. Los expertos en psicología señalan que este deseo de escribir una segunda historia no nace del afecto genuino, sino de trampas emocionales. En estas nota, te revelaré la razones psicológicas que impulsan a retornar hacia tu expareja.

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Todas las personas han pasado por este dilema: darse una segunda oportunidad con un examor o solo quedarse con los bellos recuerdos. Algunos sí tienen la postura bien definida de que la historia terminó, pero otros deciden darse una segunda oportunidad que, en ciertos casos, no suele ser como imaginaban.

De acuerdo a la psicóloga Lara Ferreiro, los hombres y las mujeres que deciden darse una segunda oportunidad con sus exparejas están enfocadas en el pasado, ya que recuerdan constantemente los momentos felices que vivieron a lado de ese amor.

Aunque esa relación tuvo picos tóxicos que ocasionaron la ruptura, ambas personas retoman su “amor” debido a que existía una afinidad mutua. Es decir, prefieren la comodidad de lo conocido y evitar el inicio de un romance diferente .

Otros estudios psicológicos añaden que estas personas se aferran a una fantasía de reparación al creer que el nuevo intento será distinto, aún cuando saben perfectamente que ninguna de las dos partes ha tenido cambios significativos en lo personal.

Estas personas que deciden regresar por más de una ocasión prefieren quedarse por lo conocido que experimentar un nuevo amor. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

No toleran la soledad

En un artículo redactado para Psychology Today , Theresa DiDonato, psicóloga social y profesora en la Universidad Loyola de Maryland, puntualizó que otra razón para que una persona retornará a una antigua relación se debe a que no tiene la madurez suficiente para estar solo.

“La soledad es una carga pesada que llevar, y si no se alivia en los días, semanas o meses después de la ruptura, tal vez volver a estar juntos resuelva un problema importante”, añadió.

Entonces, el temor de estar solos empuja a estos individuos a refugiarse en una relación pasada con la finalidad de volver a estar acompañados, en especial por alguien que compartieron un lazo amoroso.

La soledad obliga a una persona darse una nueva oportunidad con su expareja. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En qué situación es ideal regresar con una expareja

Para Ferreiro, es viable darse un segundo intento cuando la ruptura no ocurrió por problemas profundos, sino por circunstancias ajenas que eran poco probables de controlar, tales como viajes inesperados, razones laborales o diferencias entre proyectos de vida.

La psicóloga explica que estos individuos suelen caracterizarse por tener emociones genuinas; es decir, tienen sentimientos sinceros y reales. En esta situación, la probabilidad de que esta nueva oportunidad funcione es alta.

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