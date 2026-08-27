¿Alguna vez te has sentido avergonzado(a) por soltar una lágrima durante una película? Bueno, es momento de que cambies de idea, pues los expertos en psicología aseguran que llorar ante la pantalla no es sinónimo de debilidad, sino una señal que posees una alta inteligencia emocional, pero no es lo único. Para que sepas todos los detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Seguramente te identificas con esta situación: visualizas una personaje en la pantalla, tiene un desenlace emotivo —ya sea feliz o triste— y comienzas a derramar unas lágrimas por unos cuantos segundos.

Habrás sentido un poco de vergüenza, ya que no es habitual que todas las personas lo realicen, pero también te preguntas porqué te paso ello. En ese sentido, los expertos en el comportamiento humano han realizado distintos estudios para comprender esta actitud, los cuales han otorgado interesantes resultados.

En realidad, llorar ante una película no significa una señal de debilidad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que lloran al ver una película

En una conversación para CuerpoMente , la psicóloga Leticia Martín Enjuto precisó que estas personas tienen una forma distinta de procesar sus emociones; es decir, presentan una mayor intensidad cuando visualizan una película.

La experta añade que dicho comportamiento se relaciona a los rasgos de la empatía y la apertura de experiencia. Quiere decir que el ser humano suele identificarse con el personaje que está observando, pues tiene un estrecho vínculo con su historia personal o ciertos recuerdos.

Para el sitio web Selia , llorar con ciertas películas demuestra un signo de inteligencia emocional, pues el individuo cuenta con la capacidad suficiente para reconocer, entender y gestionar lo que está experimentando en tu interior, así como de los demás.

“Llorar con una película no es algo que debamos ocultar o avergonzarnos. Al contrario, es una muestra de que somos capaces de sentir y de conectarnos con el mundo que nos rodea”, se lee en el portal citado.

Para Martín Enjuto, aquellos que derraman lágrimas al visualizar una producción cinematográfica conectan mejor con los demás, ya que expresan sus emociones con total sinceridad, lo que construyen relaciones más cercanas, auténticas y profundas.

Los psicólogos señalan que estas personas se caracterizan por ser empáticas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son los beneficios de llorar

Llorar no tiene porqué ser visualizado como un acto de debilidad; al contrario, representa múltiples beneficios. Según la página Verywell Health , estos son algunos de los puntos a tener en cuenta:

El cerebro libera sustancias químicas que brindan un efecto calmante.

Activa el sistema parasimpática, el cual favorece el descanso y la recuperación.

Contienen el cortisol, causante del estrés.

Es una forma de comunicación no verbal que permite la intervención de otras personas.