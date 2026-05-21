Muchas veces nuestros propios temores e inseguridades nos pueden frenar y bloquean el camino hacia el éxito y no todos vemos que detrás de ese miedo está ese empujón que tanto se necesita y que le puede dar un giro total a la historia. ¿Te has puesto a pensar en qué beneficios te puede traer el escoger la opción que más miedo te da, aún cuando sientas que tienes todo en contra? Y es que esa es la que te ayudará a crecer, pero no todos lo ven de esa manera. Es aquí donde vale detenerse un momento y ver que aquello que nos asusta está ligado a cambios, aprendizajes y retos que impulsan nuestro crecimiento personal. Aquí te ayudo a entender qué dice la psicología sobre la frase que siempre debes escoger la opción que más miedo te da, porque es la que te ayudará a crecer. Así sabrás cómo aplicarla en situaciones cotidianas o decisiones que marcan la vida como: migrar, cambiar de empleo, estudiar otro idioma, defender tus derechos laborales o levantar la voz ante una injusticia.

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Qué significa “escoger lo que más miedo te da”

Desde la psicología, el miedo no solo es una alarma ante el peligro, también puede ser una brújula que señala los puntos en los que más podemos desarrollarnos, siempre que lo manejemos de forma gradual y realista.

Elegir esta opción sí que representa un reto de crecimiento personal, aunque sientas que te estás enfrentando a algo desconocido. La idea es que le des cara al fracaso o a salir de tu zona de confort teniendo en cuenta que lograrás algo que lo transformará todo.

“Elegir la opción que más miedo te da” significa: si tienes dos caminos y uno es cómodo y conocido y el otro te da nervios pero implica avanzar (mudarte, postular a un empleo mejor, iniciar terapia, emprender), considerar seriamente ese segundo camino en vez de descartarlo solo por el temor. La psicología explica que el miedo tiene una función adaptativa: nos prepara para reaccionar ante amenazas, pero también puede volverse sobreprotector y limitarte si nunca lo cuestionas.

Aquí es importante considerar que escoger la opción que da más miedo no significa lanzarse irresponsablemente, sino preguntarte honestamente: “¿qué pasaría con mi vida si, por miedo, nunca intento esto?”. Si la respuesta es que seguir igual te duele más que arriesgarte de forma razonable, entonces tal vez ese miedo no es una señal de peligro real, sino la puerta de entrada a tu próximo nivel de crecimiento personal y profesional.

Elegir la opción que más miedo te da significa que esa alternativa representa un reto de crecimiento personal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo el miedo te puede ayudar a crecer

La psicóloga española Judith Gallego explica que el miedo aparece ante lo desconocido, ante la exposición (hablar en público, cambiar de trabajo, estudiar algo nuevo) o ante la posibilidad de fracasar, y por eso suele estar muy cerca de las oportunidades de cambio. Se trata de una emoción que puede ser una buena consejera o una fuente de malestar y frustración: dependerá de cómo la regules. La idea es cómo la gestionas y descubres cómo el miedo te puede ayudar a crecer.

Aunque te genere inseguridad, te desequilibre o bloquee, el miedo siempre tiene una intención positiva y, si bien se activa en una situación de peligro y nos hace reaccionar protegiéndonos, también puede ser eso que tanto necesitabas para arriesgarte.

El miedo psicológico suele aparecer cuando te enfrentas a lo desconocido, al fracaso o a salir de tu zona de confort, actuando como una señal de que esa decisión te transformará. (Foto: Francisco Javier Ortiz Marzo / iStock) / Francisco Javier Ortiz Marzo

El miedo es un aliado del crecimiento personal

Diversos enfoques psicológicos coinciden en que el miedo, bien gestionado, puede ser un aliado para el desarrollo personal. Al enfrentarlo conscientemente, te obliga a conocerte, a identificar tus límites, a planificar mejor y a entrenar recursos internos como la resiliencia y la tolerancia a la frustración.

Entonces, cuando decides dejar de huir de todo lo que te da miedo y empiezas a acercarte a esos retos, se producen varios cambios psicológicos importantes. Por un lado, mejora su autoconcepto: te ves a ti mismo como alguien capaz de afrontar dificultades, en lugar de alguien que siempre evita o posterga. Por otro lado, aumenta la sensación de dominio sobre tu propia vida, lo que se vincula con menor ansiedad y mayor bienestar subjetivo.

Por qué las opciones atemorizantes suelen ser las que más te ayudan a crecer

Superación de barreras: Lo que te asusta suele ser aquello que deseas hacer pero que postergas por inseguridad. Superarlo rompe tus propios límites.

Lo que te asusta suele ser aquello que deseas hacer pero que postergas por inseguridad. Superarlo rompe tus propios límites. Resiliencia: Enfrentar el miedo te dota de nuevas herramientas emocionales para lidiar con la incertidumbre.

Enfrentar el miedo te dota de nuevas herramientas emocionales para lidiar con la incertidumbre. Autoconocimiento: Tomar el camino difícil te demuestra de lo que eres capaz, aumentando tu autoconfianza.

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